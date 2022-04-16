Ambulans uçağın Trabzon-Ankara hattındaki "nefes" veren operasyonunu AA görüntüledi

BURCU ÇALIK- Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, soluk borusu tümör nedeniyle tıkanan Trabzon'daki kanser hastasını özel cerrahi müdahale için Ankara'ya yetiştirdi. Operasyonla tümörü alınan hasta, yeniden rahat nefes almaya başladı.

Bugüne kadar yurt içinde ve dışında durumu acil binlerce hasta için havalanan ambulans uçaklar, bu kez Trabzon'da soluk borusundaki tümör sebebiyle nefes alamayan 62 yaşındaki akciğer kanseri hastası Mahmut Çakmak'ın imdadına yetişti.

AA ekibi, dünyada sadece Türkiye'de bulunan dört sedyeli yoğun bakım donanımlı uçak ambulansın hayatla ölüm arasındaki ince çizgide gerçekleştirdiği yolculuğu anbean görüntüledi.

Hastanın, bu tip tümörleri dikiş gerektirmeyen "endobronşiyal" tedavi yöntemiyle alabilecek sayılı merkezlerden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkinin kararlaştırılması üzerine devreye giren uçak ambulansın sağlık ekipleri, hızla Trabzon'a hareket etti.

- Uçak ambulans doktoru: "Hastamızın genel durumu şu an iyi"

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden havaalanına getirilen hasta, uçak ambulansta sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Ankara'ya getirilerek hastaneye nakledildi.

Dönüş uçuşu sırasında hastanın durumuna ilişkin bilgileri paylaşan uçak ambulans doktoru, Çakmak'ı durumunun kötüleşmesi üzerine Ankara'ya sevk ettiklerini vurguladı. Hastayı oksijen cihazına bağladıklarını anlatan doktor, "Hastamızın şu an genel durumu iyi. Şu an herhangi bir sıkıntısı olmadan Ankara'ya naklini sağlıyoruz." dedi.

- Tümör, çelik tüple hastanın boğazından çıkarıldı

Hasta Mahmut Çakmak, getirildiği Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cerrahi operasyona alındı.

Ekibiyle gerçekleştireceği operasyon öncesi açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Trabzon'daki doktorların bugüne kadar kemoterapi, immünoterapi ve palyatif radyoterapi alan hastanın nefes darlığında artış olması üzerine kendilerine ulaştığını anlattı.

Tümörün hastanın ana nefes borusunun yüzde 90'ını tıkadığını aktaran Yılmaz, "Rijid Bronkoskopi dediğimiz, çelik bir tüple hastamızın boğazından girip burada tümörü yakıp ardından boğazından çıkaracağız. İnşallah böylelikle hastamızın rahat bir nefes almasını sağlayabileceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'de bu işlemi yapabilen 3-4 merkezden biri olduklarını, yılda birkaç kez hava ambulansıyla aldıkları hastaların bulunduğunu belirtti.

- Yeniden nefes alabilmenin mutluluğunu yaşadı

Yaklaşık 30 dakika süren cerrahi operasyonun ardından kendine gelen Mahmut Çakmak, konuşamasa bile aldığı derin nefesle yaşadığı mutluluğu gösterdi.

Başhekim Yılmaz, "Ana nefes borusundaki tümörün tamamını çıkardık, oldukça başarılı geçti. Hastamız öncesinde nefes alamıyordu, boğuluyordu. İşlemin ardından gayet güzel nefes alabildiğini gördük. Hastamız bu aşamadan sonra kitlesi nedeniyle radyoterapi alacak. Devamında da bir immünoterapi ajanının tekrar denenip denenemeyeceğine ilişkin onkolojinin görüşünü alacağız." dedi.

- Babasının nefes alışını gözyaşlarıyla izledi

Mahmut Çakmak'ın kızı Ayşegül Yavuz ise rahatça nefes alabilen babasını gördükten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Babasının hastalığı öncesinde Mersin'de bekçilik yaptığını dile getiren Yavuz, "Kardeşlerim ve ben, iki senedir babamla birlikte kanserle savaşıyoruz. Babam kalem ucu kadar bir aralıktan nefes almaya çalışıyordu. Devletimizden, Sağlık Bakanlığımızdan, doktorlarımızdan Allah razı olsun. Ambulans uçakla bir günde getirilerek Ankara'da operasyona alındı. Babamın artık yaşam kalitesi artacak, rahatça nefes alabilecek. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum, çok mutluyum." diye konuştu.

