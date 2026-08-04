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Amcasının aldığı evi gezerken gizli kapıyı fark etti! Altından çıkan gündem oldu

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Gökçen Kökden

ABD'de bir ailenin evinde tesadüfen keşfettiği gizli kapı, sosyal medyada milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Yıllar önce kapatıldığı düşünülen kapının ardında karanlık bir bodrum ortaya çıkarken, görüntüler kısa sürede viral oldu. Aile üyelerinin yaşadığı tedirgin anlar ise izleyenleri korku filmi sahnelerini aratmadı.

ABD'de yaşayan Kassidy Tucker ve ailesi, amcasının evinde yaptıkları inceleme sırasında duvarın arkasına gizlenmiş eski bir kapı fark etti. Meraklarına yenik düşen aile, kapıyı açma anlarını cep telefonuyla kayda aldı. TikTok'ta paylaşılan görüntüler 73 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

DUVARIN ARKASINDA GİZLENMİŞ KAPI ORTAYA ÇIKTI

Videoda ailenin, duvardaki paneli sökmesinin ardından ahşap bir kapıyla karşılaştığı görülüyor. Kapının çok sayıda vidayla kapatılmış olması dikkat çekerken, ev sahibi önce vidaları tek tek sökmeye başladı.

Amcasının aldığı evi gezerken gizli kapıyı fark etti! Altından çıkan gündem oldu 1

Aile üyeleri ise yaşananları korku filmlerine benzeterek açılmaması gerektiğini söyledi. Ev sahibinin eşi, "Bence durmalısın." diyerek uyarıda bulunurken, Tucker da "İzlediğim tüm korku filmleri bana bunu yapmamam gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

KAPI AÇILINCA KARANLIK BİR BODRUM ORTAYA ÇIKTI

Son vidanın da sökülmesinin ardından kapı açıldı ve aşağıya inen eski bir merdiven ortaya çıktı. El feneriyle aydınlatılan bodrumda yıllardır kullanılmadığı anlaşılan tozlu zemin, tahta parçaları, molozlar, örümcek ağları ve eski eşyalar görüldü.

Görüntüyü kaydeden Tucker ise aşağı inmeyi reddederek, "Beni ne kadar para verirseniz verin oraya inmem." dedi.

ERTESİ GÜN GERİ DÖNDÜLER

Amcasının aldığı evi gezerken gizli kapıyı fark etti! Altından çıkan gündem oldu 2

İlk videonun ardından aile kapıyı yeniden kapattı. Ancak sosyal medyadan gelen yoğun ilginin ardından ertesi gün bodrumu daha detaylı incelemeye karar verdiler. Bu kez ev sahibi merdivenlerden aşağı inerken diğer aile üyeleri yukarıda bekledi. Bodrumda kırık basamaklar, kablolar, taşlar, tahta parçaları ve yıllardır biriken kir dikkat çekti. İnceleme sırasında bodrumdaki lambanın hâlâ çalıştığının görülmesi ise aileyi en çok şaşırtan detaylardan biri oldu.

GİZLİ KAPILAR SOSYAL MEDYADA YENİ TREND OLDU

Son dönemde gizli odalar ve gizlenmiş kapılarla ilgili paylaşımlar TikTok'ta büyük ilgi görüyor. Benzer içeriklerde kullanıcılar eski evlerde veya kiraladıkları konaklama yerlerinde fark ettikleri gizli bölmeleri paylaşırken, milyonlarca görüntüleme elde ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd yaşam
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