AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.2.2 ile gelen yenilikler

Nvidia’dan sonra bugün de AMD yeni oyunlar için sürücülerini güncelledi. Far Cry New Dawn, Metro Exodus ve Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm oyunları için yayınlanan AMD 19.2.2 güncellemesi ile sistemde yaşanan bazı sorunlar da gideriliyor.

Güncelleme ile Crackdown 3 oyununda Radeon RX 590 ekran kartında yüzde 5‘lik bir performans artışı da sağlanıyor. Güncelleme ile DisplayPort bağlantısında Alt+Tab yaptığınızda ve oyuna geri döndüğünüzde yaşanan lag sorunu düzeltildi.

PlayerUnknown’s Battlegrounds yani PUBG oyununda ise yaşanan çökme sorunu ve Apex Legends oyununda yaşana bazı sorunlar da bu güncelleme ile düzeltilen sorunlar arasında yer alıyor.

Eğer AMD ekran kartına sahip ve yeni oyunları denemek istiyorsanız, bu güncellemeyi mutlaka indirmelisiniz. Eğer kişiselleştirilmiş ayarlarınız bulunmuyorsa AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.2.2 sürümünü temiz kurulum ile yüklemenizi tavsiye ediyoruz.

Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.2.2’yi buradan indirebilirsiniz.

Twitter yeni özellik üzerinde çalışmalara başladı!



