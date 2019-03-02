Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor maçında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçı öncesi futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Futbolcuların maç öncesı ısınma hareketleri yaptıkları sırada bilinmeyen nedenle iki takım arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu. Stadyumda görevli polisler kavgayı sonlandırırken, maçın hakemi Ferhat Kestanlığı kavgaya karışan Amed Sportif Faaliyetler'den Muhlis İstemi ile Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'na kırmızı kart gösterdi.
Gerginliğin bitmesiyle karşılaşma başladı. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
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