Amed Sportif - Kocaelispor maçında ortalık karıştı! 19 dakikada 2 kırmızı kart!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.

Mücadele 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Aksu, Kocaelispor'a ilk 19 dakikada gösterdiği 2 kırmızı kartla dikkatleri çekti.

20 DAKİKA DOLMADAN 2 KIRMIZI KART

Maçın henüz 5'inci dakikasında faul sonucu kaleci Gökhan Değirmenci'ye kırmızı kart gösteren hakem Aksu, dakikalar 19'u gösterdiğinde ise bu kez önce sarı kart verdiği Muharrem Cinan'ı daha sonra VAR'a giderek kırmızı kart ile oyunda ihraç etti ve yeşil-siyahlıları ilk 20 dakika dolmadan 9 kişi bıraktı.