Amedspor'a bir kötü haber daha! Erzurum'dan sonra Sivas deplasmanı da "Yasak"lı

Sivas İl Güvenlik Kurulu, TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak Sivasspor - Amedspor karşılaşması öncesi güvenlik toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan, konuk ekip Amedspor'un taraftarları için deplasman yasağı kararı çıktı.

GEREKÇE: GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ

Kurulun aldığı kararda, "Kamu düzeninin korunması ve olası gerginliklerin önlenmesi" gerekçe gösterildi. Buna göre; 25 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maça Amedspor taraftarları alınmayacak.

STADYUM ÇEVRESİNE DE YAKLAŞILAMAYACAK

Yasak kapsamında sadece tribüne giriş değil, stadyum çevresindeki güvenlik de sıkı tutulacak. Amedspor forması, atkısı veya flaması taşıyan taraftarların stadyum çevresine girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Amedspor, geçtiğimiz hafta oynanan Erzurum FK maçında da benzer bir yasakla karşılaşmış ve taraftarları tribündeki yerini alamamıştı.