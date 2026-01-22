SPOR

Amedspor'a bir kötü haber daha! Erzurum'dan sonra Sivas deplasmanı da "Yasak"lı

TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Amedspor, saha dışındaki engellerle boğuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Erzurum FK deplasmanında taraftarından mahrum kalan Diyarbakır temsilcisine, bu hafta sonu oynanacak kritik Sivasspor maçı öncesi de "deplasman yasağı" şoku geldi. İl Güvenlik Kurulu'nun kararı camiada tepkiyle karşılandı.

Emre Şen

Sivas İl Güvenlik Kurulu, TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak Sivasspor - Amedspor karşılaşması öncesi güvenlik toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan, konuk ekip Amedspor'un taraftarları için deplasman yasağı kararı çıktı.

GEREKÇE: GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ

Kurulun aldığı kararda, "Kamu düzeninin korunması ve olası gerginliklerin önlenmesi" gerekçe gösterildi. Buna göre; 25 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maça Amedspor taraftarları alınmayacak.

STADYUM ÇEVRESİNE DE YAKLAŞILAMAYACAK

Yasak kapsamında sadece tribüne giriş değil, stadyum çevresindeki güvenlik de sıkı tutulacak. Amedspor forması, atkısı veya flaması taşıyan taraftarların stadyum çevresine girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Amedspor, geçtiğimiz hafta oynanan Erzurum FK maçında da benzer bir yasakla karşılaşmış ve taraftarları tribündeki yerini alamamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor TFF 1. Lig amedspor erzurumspor
