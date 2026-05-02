Amedspor'a ilk yarının sonunda şok gol! Güray Vural kornerden attı

Trendyol 1. Lig'de nefeslerin tutulduğu 38. ve son hafta mücadelelerinde tam anlamıyla bir heyecan fırtınası yaşanıyor. Süper Lig'e yükselecek ikinci takımı belirleyecek olan bu kritik günde, avantajı elinde bulunduran Amedspor, Iğdır FK deplasmanında ter dökerken; en yakın takipçisi Esenler Erokspor ise sahasında Pendikspor'u konuk ediyor.

IĞDIR'DAN DEVRE ARASINDA ŞOK GOL!

Erzurumspor FK'nin ardından adını Süper Lig'e yazdıran takım olmak isteyen Amedspor, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Iğdır deplasmanında hiç beklemediği bir şokla sarsıldı. Maçı 2-1 önde götüren Amedspor'a 45+4 şoku geldi.

Kazanması halinde rakiplerine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek olan yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarının son anlarına girilirken kalesinde büyük bir tehlike yaşadı.

Iğdır FK'nin devre arasına saniyeler kala Güray Vural'ın kullandığı kornerden bulduğu sürpriz gol, şampiyonluk maçında işleri bir anda Arap saçına çevirdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

ESENLER EROKSPOR PUSUDA BEKLİYOR

Amedspor'un Iğdır'da yediği bu şok gol ve yaşadığı puan kaybı tehlikesi, gözleri anında İstanbul'da oynanan diğer kritik maça çevirdi.

Sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaşan Esenler Erokspor, ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Bu skorlarla Amedspor Süper Lig'e yükselecek.

İşte 1. Lig'de canlı puan durumu: (İLK 2 DİREKT OLARAK SÜPER LİG'E YÜKSELECEK)

1) Erzurumspor (80 Puan)

2) Amedspor (74 Puan)

3) Esenler Erokspor (74 Puan)