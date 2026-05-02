Şampiyonluk maçı öncesi olay yaratan 'Sümela Manastırı' paylaşımı! Galatasaray apar topar sildi

Galatasaray’ın şampiyonluk için geri sayıma geçtiği kritik Samsunspor deplasmanı öncesinde, kulübün resmi mağazacılık hesabı GS Store tarafından yapılan bir paylaşım camiada ve sosyal medyada infial yarattı. "Türkiyedir Galatasaray" mottosuyla paylaşılan Sümela Manastırı temalı görsel, kısa sürede gelen tepkiler üzerine silinse de krizin fitilini ateşledi.

ŞAMPİYONLUK MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK KRİZ! GALATASARAY O PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLDİ...

Samsun'da şampiyonluk kupasına uzanmaya hazırlanan Galatasaray'da, GS Store'un Sümela Manastırı temalı paylaşımı ortalığı karıştırdı. Gelen sert tepkiler üzerine geri adım atan sarı-kırmızılılar, paylaşımı silmek zorunda kaldı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için Samsunspor karşısına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da, maç saatine saatler kala beklenmedik bir olay yaşandı. Kulübün resmi satış kanalı GS Store, Karadeniz deplasmanına atıfta bulunarak Sümela Manastırı'nın yer aldığı bir görsel paylaştı. Ancak paylaşımın zamanlaması ve içeriği, özellikle rakip camialar ve bazı taraftar grupları tarafından "provokatif" bulunarak yaylım ateşine tutuldu.

GERİ ADIM GELDİ AMA TARTIŞMA BİTMEDİ

Paylaşımın altına binlerce tepki yorumu yağarken, sosyal medyada "saygısızlık" etiketleri kısa sürede Türkiye gündemine girdi. Krizin büyümesi üzerine Galatasaray yönetimi duruma müdahale ederek söz konusu görseli resmi hesaplardan kaldırdı.