Süper Lig'e yükselen ikinci takım da belli oldu! İşte yeni sezonda Süper Lig'in yeni ekipleri

Trendyol 1. Lig 2025/2026 sezonu sona erdi ve Süper Lig’e yükselen takımlar netleşti. Sezonu 81 puanla zirvede tamamlayan Erzurumspor FK, gösterdiği istikrarlı performansla doğrudan Süper Lig biletini aldı. 38 maçta 23 galibiyet elde eden Erzurum temsilcisi, attığı 82 gole karşılık kalesinde sadece 27 gol görerek dikkat çekti.

İKİNCİ BİLET AMED SK'NIN

Ligi ikinci sırada tamamlayan Amed SK da Süper Lig’e çıkan bir diğer takım oldu. 74 puan toplayan Amed ekibi, sezon boyunca dengeli bir grafik sergiledi. 81 golle ligin en üretken hücumlarından birine sahip olan takım, özellikle iç sahadaki performansıyla öne çıktı.

PLAY-OFF'TA İLK FİNALİST BELLİ OLDU

Esenler Erokspor ligi Amedspor ile aynı puanla 3. tamamlayarak play-off finaline adını yazdırmayı başardı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Öte yandan play-off'ta Erokspor'a rakip olmak için yarışacak takımlar da belli oldu. Buna göre; Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Keçiörengücü Süper Lig'e çıkabilmek adına son bilet için play-off mücadelesi verecek.

-Çorum FK - Keçiörengücü

-Bodrum FK - Pendikspor

Bu turda rakibini geçen takımlar, yarı finalde karşı karşıya gelecek. (İki maç)

Play-off'ta ilk tur maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 2. Tur ilk maçları 11 Mayıs, rövanşları ise 15 Mayıs'ta oynanacak.

Lig'de play-off finali 24 Mayıs'ta oynanacak.

DÜŞEN EKİPLER KESİNLEŞTİ

TFF 1. Lig'e veda eden takımlar da belli oldu. Buna göre; Serik Spor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de yoluna devam edecek.