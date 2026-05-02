Süper Lig'e yükselen ikinci takım da belli oldu! İşte yeni sezonda Süper Lig'in yeni ekipleri

TFF 1. Lig'in son haftası büyük bir heyecana sahne oldu 1. ligde Erzurumspor FK şampiyon olurken, Amed SK ikinci sırayı aldı. İki ekip, sezonu zirvede tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi. Öte yandan play-off mücadelesi verecek ekipler belli olurken yeni sezonda yoluna 2. ligde mücadele edecek ekipler de kesinleşti. İşte detaylar...

Süper Lig'e yükselen ikinci takım da belli oldu! İşte yeni sezonda Süper Lig'in yeni ekipleri
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol 1. Lig 2025/2026 sezonu sona erdi ve Süper Lig’e yükselen takımlar netleşti. Sezonu 81 puanla zirvede tamamlayan Erzurumspor FK, gösterdiği istikrarlı performansla doğrudan Süper Lig biletini aldı. 38 maçta 23 galibiyet elde eden Erzurum temsilcisi, attığı 82 gole karşılık kalesinde sadece 27 gol görerek dikkat çekti.

İKİNCİ BİLET AMED SK'NIN

Süper Lig e yükselen ikinci takım da belli oldu! İşte yeni sezonda Süper Lig in yeni ekipleri 1

Ligi ikinci sırada tamamlayan Amed SK da Süper Lig’e çıkan bir diğer takım oldu. 74 puan toplayan Amed ekibi, sezon boyunca dengeli bir grafik sergiledi. 81 golle ligin en üretken hücumlarından birine sahip olan takım, özellikle iç sahadaki performansıyla öne çıktı.

PLAY-OFF'TA İLK FİNALİST BELLİ OLDU

Süper Lig e yükselen ikinci takım da belli oldu! İşte yeni sezonda Süper Lig in yeni ekipleri 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Esenler Erokspor ligi Amedspor ile aynı puanla 3. tamamlayarak play-off finaline adını yazdırmayı başardı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Süper Lig e yükselen ikinci takım da belli oldu! İşte yeni sezonda Süper Lig in yeni ekipleri 3

Öte yandan play-off'ta Erokspor'a rakip olmak için yarışacak takımlar da belli oldu. Buna göre; Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Keçiörengücü Süper Lig'e çıkabilmek adına son bilet için play-off mücadelesi verecek.

-Çorum FK - Keçiörengücü
-Bodrum FK - Pendikspor

Bu turda rakibini geçen takımlar, yarı finalde karşı karşıya gelecek. (İki maç)

Play-off'ta ilk tur maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 2. Tur ilk maçları 11 Mayıs, rövanşları ise 15 Mayıs'ta oynanacak.

  1. Lig'de play-off finali 24 Mayıs'ta oynanacak.

DÜŞEN EKİPLER KESİNLEŞTİ

Süper Lig e yükselen ikinci takım da belli oldu! İşte yeni sezonda Süper Lig in yeni ekipleri 4

TFF 1. Lig'e veda eden takımlar da belli oldu. Buna göre; Serik Spor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de yoluna devam edecek.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
