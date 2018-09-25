SPOR

Amedspor'da futbolcular idmana çıkmadı, kulüp personeli iş bıraktı

FUTBOL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor'da ekonomik kaos büyüyor. Uzun süredir paralarını alamayan futbolcular idmana çıkmazken, 7 aydır parasını alamayan kulüp personeli de iş bıraktı. Futbolcular, yemeklerini dışarıda ve kendi imkanlarıyla yiyor.

Amedspor'da futbolcular idmana çıkmadı, kulüp personeli iş bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur eşleşmesinde deplasmanda oynayacakları Balıkesirspor maçına gitmesi gereken Amedspor kafilesinin bu maça gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor. Takımda 7 aydan bu yana maaşlarını alamayan personellerin iş bırakması nedeniyle tesiste yemek çıkmıyor. 2.5 aydan bu yana sadece Keçiörengücü galibiyet primi alabilen futbolcular ise antrenmanlara çıkmama kararı aldı.

Sezona büyük handikaplarla başlayan Amed Sportif Faaliyetler Kulubü, Ticaret ve Sanayi Odası ve bazı işadamlarının destekleri ile lisans ücretlerinin yatırılmasıyla lige zor da olda başladı. Buna rağmen ekonomik krizin devam ettiği Amedspor'da 7 aydan beri maaş alamayan kulüp personeli de iş bıraktı. Bu yüzden yemeklerin çıkmadığı kulüp tesislerinde kalan futbolcular, yemeklerini dışarda ve kendi imkanlarıyla yemek zorunda kaldı. 2.5 aydan beri sadece Keçiörengücü maçının galibiyet primini alan futbolcular da sorunlara çözüm bulunmaması ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle idmanlara çıkmama kararı aldı.

Teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, 27 Eylül Perşembe günü deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacakları maça gidip gitmeme konusunda bir fikrinin olmadığını söyledi. Kulüpte yemek çıkmadığı yönündeki iddiaları doğrulayan Küçükbayrak, "Ancak personellerin iş bırakması ve kulüpte yemek çıkmaması gibi sorunlar yönetimin hal etmesi gereken konular. Tabii bunlar bizi de olumsuz etkiliyor. Futbolcular dün antrenmana çıkmadı. Kimseyi zorla antrenmana çıkartacak halim yok. Bu memleket, bu kadar sahipsiz olmamalı. Bakın bu futbolcular aslanlar gibi sahaya çıkıp her iki iç saha maçını kazandı. Bu kent bu kulübü sahiplenmeli" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri de yaşanan kaos ve ekonomik kriz ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

(DHA)

PARTNERDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordurDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordur
Mehmet Aurelio Çorum Belediyespor ile anlaştıMehmet Aurelio Çorum Belediyespor ile anlaştı
Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş (U21 Ligi)Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş (U21 Ligi)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amedspor Sertaç Küçükbayrak tff 2. lig

En Çok Okunan Haberler

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Galatasaray'ın Richmond Boakye’yi takibe aldığı belirtildi

Galatasaray'ın Richmond Boakye’yi takibe aldığı belirtildi

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Süper Lig'in yıldız oyuncusu Antalyasporlu Ruud Boffin ölümden döndü

Süper Lig'in yıldız oyuncusu Antalyasporlu Ruud Boffin ölümden döndü

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ersun Yanal İstanbul'a geldi!

Ersun Yanal İstanbul'a geldi!

Amedspor'da futbolcular idmana çıkmadı, kulüp personeli iş bıraktı

Amedspor'da futbolcular idmana çıkmadı, kulüp personeli iş bıraktı

Mehmet Aurelio Çorum Belediyespor ile anlaştı

Mehmet Aurelio Çorum Belediyespor ile anlaştı

Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş (U21 Ligi)

Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş (U21 Ligi)

Merve Taşkın: Karius ile buluştum

Merve Taşkın: Karius ile buluştum

Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.