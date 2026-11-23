Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da maçın ardından yaşanan kırmızı kart krizi gündemdeki yerini koruyor. Karşılaşma sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen teknik direktör Okan Buruk için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Okan Buruk'un, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının başında yer alamayacağı kaydedildi.

"ELİNİ SIKMADIM DİYE KIRMIZI KART GÖSTERDİ"

Yaşanan pozisyon ve kart kararıyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk sarı kartı itirazdan yedim. Yakınımdaki yardımcı, hakemi uyardı ve sarı çıktı. Maçın düdüğü çalmıştı. Maç bitiminde önce 4. hakemin elini sıktım. Saha içine girerken yan hakemin elini sıktım ve teşekkür ettim. Arkama döndüğümde kırmızı kart çıkardığını gördüm, şok oldum. İçeriye girdikten sonra izin isteyip hakeme nedenini sordum. 'Elimi sıkmadın, bu bana yapılmış bir saygısızlık' dedi. Ben herhangi bir saygısızlık yapmadım. Futbolda böyle bir uygulama bulunmuyor. Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadın diye sarı kart görme yok! Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler. Bu yanlış kararın dönmesini bekliyorum."

TFF'YE İTİRAZ, DERBİDE SAHA KENARI İHTİMALİ

Galatasaray yönetiminin, Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kartın iptali için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itirazda bulunacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların yapacağı başvurunun kabul görmesi halinde Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde saha kenarında bulunabileceği ifade edildi.