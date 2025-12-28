SPOR

Amedspor'da Moreno attı! Kolombiya efsanesi kayınpederi Carlos Valderrama tribünde coştu

Trendyol 1. Lig'de ilk devrenin son haftası, 19. haftanın en kritik maçında Amedspor kendi evinde Iğdır FK'yı konuk etti. Dev mücadelede Daniel Moreno attığı 2 golle, kendisini tribünden izleyen kayınpederi Carlos Valderrama'yı oldukça mutlu etti.

Burak Kavuncu

Trendyol 1. Lig'de 19. haftasında Amedspor kendi evinde Iğdır FK'yı konuk etti. Karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılan ev sahibi takım puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Öte yandan forvet oyuncusu Daniel Moreno attığı gollerle tribünleri ayağa kaldırırken, futbol efsanesi kayınpederi Carlos Valderrama'da büyük sevinç yaşadı. İşte detaylar...

MORENO GOLLER ATTI! KAYINPEDERİ VALDERRAMA TRİBÜNDE COŞTU

Amedspor’da forma giyen Moreno’nun kayınpederi eski Kolombiyalı efsane futbolcu Carlos Valderrama, Diyarbakır'a geldi.
Amedspor'un antremanını izleyen Valderrama, Diyarbakır Stadı'nda Amedspor- Iğdır maçını tribünden izledi. Amedspor, Moreno'nun 2 golüyle maçtan 3-0 galip ayrılırken, Moreno'nun kayınpederi Kolombiya futbolunun efsanesi Valderrama da tribünde bu sevinci yaşadı.

TRİBÜNLER YARIŞA GİRDİ

Futbolculuk kariyerinde Kolombiya Milli Takımı’yla Dünya Kupaları başta olmak üzere sayısız uluslararası turnuvada boy gösteren Valderrama, Pele'nin "Dünyanın En İyileri" listesine girmişti. Öte yandan tribünlerde Valderrama’yı fark eden futbolseverler, efsane isimle fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.

SİNAN KALOĞLU FORMDA

Amedspor son 5 maçında namağlup seri yakalarken sadece 1 maçında berabere kaldı. Ligin ilk devresinde topladığı tam 39 puanla ligi 2 farkla lider tamamlamayı başardı. Sinan Kaloğlu takımın başına geçtiğinden bu yana çıktığı 10 maçta; 7 galibiyet 2 beraberlik alırken, sadece 1 maçtan mağlup ayrıldı. Kaloğlu bu performansla 23 puan toplarken 2.3 puan ortalaması tutturdu.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'DEN SERİ SONU

Deplasman ekibi Iğdır FK ise maç boyunca silik bir performans sergiledi. İbrahim Üzülmez ve öğrencileri yakaladıkları 5 maçlık namağlup serisini bu mağlubiyetle sonlandırdı. Ligin ilk devresinde topladıkları 30 puanla 7. sıradan play-off potasına yerleştiler.

HEM DIAGNE HEM SABA PENALTI KAÇIRDI...

Maçta hem Diagne'nin hem de Saba'nın kaçırdığı penaltılar görülmeye değerdi. Diagne'nin ayağının kayması sonucunda penaltı kaçsa da, diğer penaltıda gol krallığında yarışan forvetin elinden topu alan Saba'da vuruştan yararlanamadı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

