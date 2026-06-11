Amedspor'da Serkan Reçber dönemi kısa sürdü!

Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon öncesi dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. 3 Haziran'da sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını açıkladı.

GÖREVİ 8 GÜN SÜRDÜ

Yeni sezonun sportif yapılanması kapsamında göreve başlayan Reçber'in kulüpteki macerası kısa sürdü. Amedspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026/2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Serkan Reçber ile kendisinin talebi doğrultusunda karşılıklı mutabakat sonucunda yollarını ayırmıştır. Serkan Reçber'e kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AYRILIK KARARI ŞAŞIRTTI

Henüz göreve başlamasının üzerinden kısa bir süre geçmişken gelen ayrılık kararı, Amedspor camiasında sürpriz olarak değerlendirildi. Reçber'in ayrılık talebinin gerekçesine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

YENİ SPORTİF DİREKTÖR MERAK KONUSU

Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Amedspor'da gözler şimdi sportif direktörlük görevine getirilecek yeni isme çevrildi. Yönetimin kısa süre içerisinde yeni yapılanmaya ilişkin adımlar atması bekleniyor.

Kulüp cephesinden önümüzdeki günlerde konuya ilişkin daha detaylı bir açıklama yapılması beklenirken, Serkan Reçber'in kariyerine hangi kulüpte devam edeceği de merak konusu oldu.

AYRILIK AÇIKLAMA GELDİ!

Serkan Reçber, 3 Haziran'da başladığı Amed Spor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

"Değerli Kamuoyu,

Amed Sportif Faaliyetler camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz.

Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig’de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."