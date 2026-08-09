Galatasaray'dan Gabriel Martinelli hamlesi! Satış rekoru kırılabilir

Rafael Leao transferinde Milan ile yapılan görüşmelerin tıkanmasının ardından Galatasaray, rotasını Arsenal'in yıldızı Gabriel Martinelli'ye çevirdi. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların yeni gözdesi oldu.

LEAO OLMADI, ROTAYI MARTINELLI'YE ÇEVİRDİ

Galatasaray'da kanat transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao için Milan ile sürdürülen görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim, alternatifini İngiltere'de buldu.

İtalyan gazeteci Francesco Longari'nin haberine göre Galatasaray, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi gündemine aldı.

LEAO'NUN ANA ALTERNATİFİ

Galatasaray'ın Martinelli'yi, Rafael Leao transferinin gerçekleşmemesi halinde ana alternatif olarak değerlendirdiği belirtildi.

Arsenal'den ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız için sarı-kırmızılıların girişimlere başlaması bekleniyor.

ARSENAL'DE SATIŞ REKORU KIRILABİLİR



Martinelli transferinin gerçekleşmesi halinde Arsenal açısından da dikkat çekici bir gelişme yaşanabilir. Brezilyalı futbolcunun, İngiliz kulübünün tarihindeki en yüksek bonservis bedeliyle gönderilen oyuncu olma ihtimali bulunuyor.

Arsenal'in mevcut satış rekoru, Alex Oxlade-Chamberlain'in 2017 yılında 35 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer olmasıyla kırılmıştı.

Martinelli için ortaya çıkacak bonservis bedelinin bu rakamı aşması halinde Brezilyalı futbolcu, Arsenal tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek.

GALATASARAY'DA YENİ HEDEF MARTINELLI

Rafael Leao görüşmelerinin seyrine göre transfer planını yeniden şekillendiren Galatasaray, Martinelli için şartları araştırıyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için nasıl bir teklif yapacağı ise merak konusu.