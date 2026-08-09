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Galatasaray'dan Gabriel Martinelli hamlesi! Satış rekoru kırılabilir

Galatasaray, Rafael Leao transferinde Milan ile yapılan görüşmelerin tıkanmasının ardından rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Arsenal'den ayrılması beklenen Gabriel Martinelli'yi Leao'nun ana alternatifi olarak gündemine aldı.

Galatasaray'dan Gabriel Martinelli hamlesi! Satış rekoru kırılabilir
Burak Kavuncu
Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Arsenal
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Rafael Leao transferinde Milan ile yapılan görüşmelerin tıkanmasının ardından Galatasaray, rotasını Arsenal'in yıldızı Gabriel Martinelli'ye çevirdi. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların yeni gözdesi oldu.

LEAO OLMADI, ROTAYI MARTINELLI'YE ÇEVİRDİ

Galatasaray dan Gabriel Martinelli hamlesi! Satış rekoru kırılabilir 1

Galatasaray'da kanat transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao için Milan ile sürdürülen görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim, alternatifini İngiltere'de buldu.

İtalyan gazeteci Francesco Longari'nin haberine göre Galatasaray, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi gündemine aldı.

LEAO'NUN ANA ALTERNATİFİ

Galatasaray dan Gabriel Martinelli hamlesi! Satış rekoru kırılabilir 2

Galatasaray'ın Martinelli'yi, Rafael Leao transferinin gerçekleşmemesi halinde ana alternatif olarak değerlendirdiği belirtildi.

Arsenal'den ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız için sarı-kırmızılıların girişimlere başlaması bekleniyor.

ARSENAL'DE SATIŞ REKORU KIRILABİLİR

Galatasaray dan Gabriel Martinelli hamlesi! Satış rekoru kırılabilir 3
Martinelli transferinin gerçekleşmesi halinde Arsenal açısından da dikkat çekici bir gelişme yaşanabilir. Brezilyalı futbolcunun, İngiliz kulübünün tarihindeki en yüksek bonservis bedeliyle gönderilen oyuncu olma ihtimali bulunuyor.

Arsenal'in mevcut satış rekoru, Alex Oxlade-Chamberlain'in 2017 yılında 35 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer olmasıyla kırılmıştı.

Martinelli için ortaya çıkacak bonservis bedelinin bu rakamı aşması halinde Brezilyalı futbolcu, Arsenal tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek.

GALATASARAY'DA YENİ HEDEF MARTINELLI

Galatasaray dan Gabriel Martinelli hamlesi! Satış rekoru kırılabilir 4

Rafael Leao görüşmelerinin seyrine göre transfer planını yeniden şekillendiren Galatasaray, Martinelli için şartları araştırıyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için nasıl bir teklif yapacağı ise merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Arsenal FC galatasaray
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Dünyada GS ile adı geçmeyen futbolcu kalmadı galiba.
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