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Amedspor'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Ersun Yanal talimatı verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.07.2024 09:40
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Yeni sezon öncesi bazı isimlerle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da genç isim Kazımcan Karataş'a sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Amedspor'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Ersun Yanal talimatı verdi

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve takımdan göndermek istediği Kazımcan Karataş için talip beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Yeni sezonda Ersun Yanal'un çalıştıracağı Amedspor Trendyol 1. Lig’de iddialı bir kadro kurmak isterken, Galatasaraylı isme talip oldu.

KAZIMCAN KARATAŞ'I İSTİYOR

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Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda sol beke genç ama deneyimli bir futbolcu katmak isteyen Diyarbakır ekibi aradığını Galatasaray’da buldu. Amedspor’un Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Kazımcan Karataş için harekete geçtiği iddia edildi.

GALATASARAY SICAK BAKIYOR

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Sarı-kırmızılılar gelecek bir teklife sıcak bakarken oyuncunun kararı ise henüz netlik kazanmadı.

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