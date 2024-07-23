Amedspor'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Ersun Yanal talimatı verdi

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve takımdan göndermek istediği Kazımcan Karataş için talip beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yeni sezonda Ersun Yanal'un çalıştıracağı Amedspor Trendyol 1. Lig’de iddialı bir kadro kurmak isterken, Galatasaraylı isme talip oldu.

KAZIMCAN KARATAŞ'I İSTİYOR

Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda sol beke genç ama deneyimli bir futbolcu katmak isteyen Diyarbakır ekibi aradığını Galatasaray’da buldu. Amedspor’un Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Kazımcan Karataş için harekete geçtiği iddia edildi.

GALATASARAY SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılılar gelecek bir teklife sıcak bakarken oyuncunun kararı ise henüz netlik kazanmadı.