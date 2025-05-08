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Amedspor'dan 'Türk Bayrağı' açıklaması! Maç öncesi paylaşımı gündem olmuştu, iddialara yanıt geldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, sezonun son haftasında çıkacağı Ankaragücü deplasmanı öncesinde yaptığı maç paylaşımındaki 'Türk Bayrağı' detayı gündem yarattı. Amedspor'un paylaşımında kullanılan görselde 'Türk bayrağı silinmiş' iddiaları ortaya atıldı. Diyarbakır temsilcisi, söz konusu iddialar hakkında yeni bir açıklama yaparak, peş peşe iki görsel paylaştı.

Amedspor'dan 'Türk Bayrağı' açıklaması! Maç öncesi paylaşımı gündem olmuştu, iddialara yanıt geldi
Devrim Karadağ

Amedspor'un MKE Ankaragücü maçı öncesi yaptığı paylaşımda 'Türk Bayrağı' detayı gündem oldu. TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor'un sezonun son maçı öncesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Bayrağı'nın bilerek silindiği iddia edildi.

Söz konusu iddialar kısa sürede gündem yaratırken, Diyarbakır temsilcisinden yeni bir açıklama geldi.

AMEDSPOR'DAN AÇIKLAMA: "HERHANGİ BİR SANSÜR YA DA SİLME İŞLEMİ YAPILMAMIŞTIR"

Yapılan açıklamada "Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır." denildi.

Amedspor'un açıklaması şöyle:

'Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan “Maça Doğru” temalı görsel, hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirilmektedir.

Amedspor’u hedef alan, gerçekle bağdaşmayan bu paylaşımlar; yalnızca kulübümüzü değil, sporda barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerleri de hedef almaktadır.

Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.

Amedspor olarak, kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı durduk.

Bugün de aynı duruşla, kulübümüzü hedef alan bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Türk bayrağı amedspor
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