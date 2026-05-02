Amedspor Süper Lig'e çıkar çıkmaz olay gönderme! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve hepsini hedef aldı

Amedspor, Erzurumspor'un ardından 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

MBAYE DIAGNE'DEN TÜM TAKIMLARA GÖNDERME: "BENİ BEKLESİNLER!"

Mbaye Diagne, "Süper Lig'e geliyorum. O 30 gollük “Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu” rekorunu tekrar kıracağım. Geri dönüyorum. Beni beklesinler." ifadelerini kullandı.

MBAYE DIAGNE GOL KRALI OLDU

Amedsporlu Mbaye Diagne, 1. Lig'de 29 golle gol kralı oldu.

DİYARBAKIR'DA KUTLAMALAR

1’inci Lig’in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, taraftarlar, kent genelinde taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Bazı noktalarda taraftarların Süper Lig sevincini halaylarla kutladığı görüldü.