Amedspor Süper Lig'e çıkar çıkmaz olay gönderme! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve hepsini hedef aldı

Trendyol 1’inci Lig’in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak Süper Lig’e yükseldi. Amedspor'un yıldız golcüsü Mbaye Diagne'den maç sonu Süper Lig takımlarına gönderme geldi.

Emre Şen
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Amed Sportif Faaliyetler
Amedspor, Erzurumspor'un ardından 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

MBAYE DIAGNE'DEN TÜM TAKIMLARA GÖNDERME: "BENİ BEKLESİNLER!"

Mbaye Diagne, "Süper Lig'e geliyorum. O 30 gollük “Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu” rekorunu tekrar kıracağım. Geri dönüyorum. Beni beklesinler." ifadelerini kullandı.

MBAYE DIAGNE GOL KRALI OLDU

Amedsporlu Mbaye Diagne, 1. Lig'de 29 golle gol kralı oldu.

DİYARBAKIR'DA KUTLAMALAR

1’inci Lig’in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, taraftarlar, kent genelinde taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Bazı noktalarda taraftarların Süper Lig sevincini halaylarla kutladığı görüldü.

