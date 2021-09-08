Amelia Gray Hamlin, ifşa olan mesajlara dayanamadı! Scott Disick’ten ayrıldı

20 yaşındaki genç model Amelia Gray Hamlin, 38 yaşındaki televizyon ünlüsü sevgilisi Scott Disick’ten ayrıldı. Bir dönem Kourtney Kardashian ile evli olan, 3 çocuk babası Scott Disick geçtiğimiz günlerde eski karısı hakkında attığı mesajların ifşa olmasıyla gündeme gelmişti.

Kourtney Kardashian’ın bir dönem seks bağımlılığı tedavisi gören eski kocası Scott Disick’in çift hakkında Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi Younes’a attığı mesajlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi Younes, Scott Disick’in kendisine attığı mesajları yayınlamıştı. Yaşananlardan sonra taraflardan hiçbir açıklama gelmese de, Disick’e yakın kaynaklara göre yaşananlardan ötürü utanç duyduğu söylenmişti.

GENÇ SEVGİLİSİ AYRILDI

Scott Disick, neredeyse bir yıldır 20 yaşındaki model Amelia Hamlin ile birlikteydi. 20 yaşındaki Amelia Hamlin, Scott Disick’ten ayrıldı.

Hamlin, Pazartesi gecesi geç saatlerde Instagram Hikayesinde yazar Charlotte Freeman'dan 'Asla daha azıyla yetinme. Aradığınızı aramaya devam edin ve başkaları için kendinizi küçültmeyin. En iyisini hak ediyorsun.' diyen bir alıntı yayınladıktan sonra ayrılık iddiaları söylentileri başlamıştı.



