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  4. Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti hakkında mesajları ifşa olan Scott Disick, yaptığından çok utandı

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti hakkında mesajları ifşa olan Scott Disick, yaptığından çok utandı

02.09.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian’ın bir dönem seks bağımlılığı tedavisi gören eski kocası Scott Disick’in mesajları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Scott Disick’in, Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi Younes’a attığı mesajlar yüzünden çok utandığı iddia edildi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti hakkında mesajları ifşa olan Scott Disick, yaptığından çok utandı

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti İtalya’da devam eden tatillerinden aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kourtney Kardashian’ın bir dönem seks bağımlılığı tedavisi gören eski kocası Scott Disick’in çift hakkında Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi Younes’a attığı mesajların ifşa olması magazin basınının gündemine bomba gibi düştü.

"BU POZLAR NE?"

Eski eş Younes Bendjima'ya attığı mesajda "Kardeşim Kourtney iyi mi? İtalya'nın ortasında bu pozlar ne" diyor. Younes Bendjima ise bu mesajdan çok rahatsız oluyor ve "Mutlu olduğu sürece sıkıntı yok ve not; ben senin kardeşim değilim" yanıtını veriyor.

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Us Weekly dergisine konuşan Scott Disick’e yakın bir kaynağa göre; Disick yaşananlardan çok mutsuz. Yaşananlardan dolayı çok utandığı söylenen Scott Disick’in aynı zamanda yaşananlar yüzünden genç sevgilisi Amelia Hamlin’le de arası açılmış durumda. Kourtney Kardashian, eski kocası Scott Disick’in mesajları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian Scott Disick
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