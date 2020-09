Ameliyat edilen can dost sağlığına kavuştu

Hakkari’de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve gece geç saatlerde ameliyata alınan sokak köpeği sağlığına kavuştu.

Yaklaşık iki hafta önce bir aracın altında kalan sokak köpeği için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri seferber olmuştu. İç kanaması ve kırıkları bulunan hayvan, gece saat 24.00’da ameliyata alınmıştı.

Veteriner ekipleri tarafından tedavisi hiç aksatılmadan devam edilen sokak köpeğinin durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlığına kavuşan can dostun eskisi gibi artık sokaklarda dolaşabileceğini söylediler.

Ayrıca Kale-3 Polis Noktasında araç altında kalarak yaralanan başıboş sokak köpeğinin tedavi altında bulunduğunu belirten veteriner yetkilileri, can dostları sağlığına kavuşturmaya devam ettiklerini ifade ettiler.