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'Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım' diyen Seren Serengil sevgilisi ile kayağa gidince...

17.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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'Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım' diyen Seren Serengil sevgilisi ile kayağa gidince...

Tehlikeli olmasına rağmen ikinci kez mide ameliyatı olan Seren Serengil 46 kiloya düştü. Serengil sağlığının çok kötü olduğunu açıkladıktan sonra kayağa gidince olay oldu.

Seren Serengil sürpriz bir şekilde evlenme kararı aldığı sevgilisi Mustafa Tohma ile Erzurum'a uçtu. Geçtiğimiz günlerde Dumping Sendromu hastalığına yakalandığı ortaya çıkan ve "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyen Seren Serengil şu sıralar sevgilisi ile karın keyfini çıkarıyor.

Zayıf olma uğruna geçirdiği ameliyat sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, "Kilo vermemi durduramıyoruz" demişti. Aşırı zayıf hali ile sevenlerini endişelendiren Seren Serengil'in kayak yaptığını gören takipçileri, onu soru yağmuruna tuttu.

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Seren Serengil'in takipçisi "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam dediniz bu kadar halsizken nasıl kayabiliyorsunuz" dedi. Serengil'in verdiği yanıt ise olay oldu.

Serengil takipçisine "Spor iyidir temiz hava iyidir doktorlar vitamin depoluyorlar haftada 3 kez serum alıyorum, iyiyim biraz daha... Spor önemli ben 6 yaşımdan beri kayıyorum ve beni en mutlu eden şey.. Ruhen de bedenen de merak etmeyin iyi kayakçıyım; kolay kolay bir şey olmaz" yanıtını verdi.

Serengil'in yanıtın takipçilerini tatmin etmedi.

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