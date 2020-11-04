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  4. Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz'ın iç savaş korkusu! Soluğu markette aldı

Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz'ın iç savaş korkusu! Soluğu markette aldı

04.11.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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Bir süredir Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, Donald Trump ve Biden arasındaki seçim sonrası ülkede kaos çıkacağı yönündeki söylentilerin ardından erzak alışverişi yapmak için soluğu markette aldı.

Sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayan fenomen Kerimcan Durmaz, Amerika'da kaldığı eyalette herkesin seçim sonuçlarını beklediğini ve çoğu kişinin silahlarıyla beklediğini söyledi.

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"BURADA HERKES SİLAHLANMIŞ DURUMDA"

Telaşla markete giden Kerimcan Durmaz, Instagram'dan yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Burada olayların patlamasına birkaç saat kaldı. Biliyorsunuz ki bugün burada seçim var. Trump kazansa da kazanmasa da büyük bir savaş çıkacağı söyleniyor. O yüzden erzak almak için markete geldik. Nereden baksanız 10 gün sokağa çıkamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü burası korkunç. Burada silah legal ve herkes silahlanmış durumda. Hangi amaçla ve neden bilmiyorum. Anlamsız... Durumlar karışık bizde tedbirimizi alıp evimizde sakin sakin her şeyin durulmasını bekleyeceğiz."

Miami'ye yerleşen Kerimcan Durmaz yine rahat durmadı!Miami'ye yerleşen Kerimcan Durmaz yine rahat durmadı!

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor. Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

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