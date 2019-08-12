Amerika'dan Mesut Özil için flaş teklif!

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil için ABD iddiası ortaya çıktı. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre MLS takımlarından DC United, Mesut Özil ile ciddi şekilde ilgileniyor.

DC United'ın yıldız oyuncusu Wayne Rooney'in Championship ekibi Derby Count'ye futbolcu-menajer olarak transfer olmasının ardından DC United, 'yıldız boşluğunu' doldurmaya karar verdi.

EN BÜYÜK SORUN MAAŞ

Arsenal'in yüksek maaşı nedeniyle gitmesine onay verdiği 30 yaşındaki futbolcunun MLS'te Arsenal'deki maaşını almasına ise imkansız gözüyle bakılıyor. MLS'te maaşların çok fazla yüksek olmaması, Mesut transferinin önünde büyük bir engel yaratıyor. (SPORX)

