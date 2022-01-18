Amerika ve Kanada'da akçaağaç şurubuyla hazırlanan kreplerin benzeri: Tokat'tan leylek giliği

Türkiye'nin her bölgesinde farklı sac ekmekleri yapılıyor. Tokat yöresinde yapılan bu sac ekmeği ise daha çok çörek veya krep şeklinde ve küçük boyutta hazırlanıyor. Üzerine pekmez konulduğunda ise adeta tatlı bir çörek gibi oluyor. Tokat iline ait geleneksel bir hamur işi olan leylek giliği, yöredeki birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen bir lezzet. Adı oldukça ilginç olan bu tarif, yöresel lezzet tutkunları için merak konusu. Siz de bu tarifi evinizde deneyerek sevdiklerinizi ve ailenizi şımartabilirsiniz. Karşınızda leylek giliği tarifi!

LEYLEK GİLİĞİ TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı yaş maya

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

3 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

1 çay bardağı ceviz

1 çay bardağı pekmez

4 kaşık kaymak ya da krem şanti

HAZIRLANIŞI