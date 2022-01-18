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Amerika ve Kanada'da akçaağaç şurubuyla hazırlanan kreplerin benzeri: Tokat'tan leylek giliği

18.01.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen herkes tarafından sevilen hamur işi tarifleri, dünya mutfağında oldukça önemli bir yer tutuyor. Kahvaltıda, çay saatinde, öğlen yemeklerinde kısacası günün her öğünde tüketilebiliyor. Krep gibi pişirilip üzerine pekmez gezdirilen Tokat leylek giliği de Amerikan kahvaltılarında pişirilen akçaağaç şuruplu krepleri veya pankekleri andırıyor.

Amerika ve Kanada'da akçaağaç şurubuyla hazırlanan kreplerin benzeri: Tokat'tan leylek giliği

Türkiye'nin her bölgesinde farklı sac ekmekleri yapılıyor. Tokat yöresinde yapılan bu sac ekmeği ise daha çok çörek veya krep şeklinde ve küçük boyutta hazırlanıyor. Üzerine pekmez konulduğunda ise adeta tatlı bir çörek gibi oluyor. Tokat iline ait geleneksel bir hamur işi olan leylek giliği, yöredeki birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen bir lezzet. Adı oldukça ilginç olan bu tarif, yöresel lezzet tutkunları için merak konusu. Siz de bu tarifi evinizde deneyerek sevdiklerinizi ve ailenizi şımartabilirsiniz. Karşınızda leylek giliği tarifi!

LEYLEK GİLİĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı süt

  • 1 su bardağı su

  • 1 tatlı kaşığı yaş maya

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 3 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

  • 1 çay bardağı ceviz

  • 1 çay bardağı pekmez

  • 4 kaşık kaymak ya da krem şanti

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir kabın içerisine önce unu ve tuzu koyun.

  • Daha sonra diğer hamur malzemelerini ve yaş mayayı ekleyerek bir çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırın.

  • Mayanın işlemesi için karışımı 40 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

  • Karışım dinlendikten sonra varsa krep tavası veya yapışmaz bir tavanın tabanını hafifçe yağlayın.

  • Karışımdan 1 çorba kepçesi alın ve çok kalın olmayacak şekilde tavaya güzelce yayın.

  • Bir tarafı pişince spatula yardımı ile diğer tarafını çevirerek güzelce pişirin.

  • Pişen krepleri kenara alarak karışım bitine kadar pişirmeye devam edin.

  • Krepler/gilikler hamur olmasın diye geniş bir tepsiye dağınık bir şekilde koyarak soğumaya bırakın.

  • Bütün gilikler oda sıcaklığına geldikten sonra kat aralarına pekmez ve dövülmüş ceviz gezdirerek üst üste dizin.

  • Krepleri dağınık olarak da dizebilirsiniz. Bu durumda da üzerlerine yine pekmez ve ceviz gezdirebilirsiniz.

  • Giliklerin pekmezi çekmesi ve koyu kahve bir renk alması için 1 saat kadar dinlenmeye bırakın.

  • Leylek giliği üzerine tarçın, kakao serpebilir kaymak ya da krem şanti ekleyerek sunabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
krep tarifi Tokat
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