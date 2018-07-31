Amerika yayınladı: Yabancılar Türkiye'deki bu kebapçılara bayılıyor

Yabancıların bayıldığı Türkiye'deki en iyi kebapçılar: Ali Haydar- İstanbul İkinci Bahar dizisi final yapalı yıllar olsa da Ali Haydar Usta sayesinde Samatya'da İkinci Bahar ruhu hala yaşıyor... 1998 yılında İkinci Bahar dizisi için kurulan Ali Haydar restoranı 2005 yılından beri hizmet veriyor. İşletme Antep yöresi ağırlıklı yemekler sunuyor. Kebap ve mezelerin hazırlandığı kocaman bir mutfağı var Ali Usta'nın. İmam Çağdaş Kebap ve Baklava - Gaziantep Lokanta, ismini kurucusundan alır. 1880'li yıllarda açılan restoranın ünü Türkiye'yi aşmış durumda. Fındık lahmacun, sonrasında kuşbaşı domatesli yemeğin ardından, kebap ve ardından meşhur havuç dilim baklavası geliyor. İmam Çağdaş özellikle tatlılarıyla tüm Türkiye'yi etkisi altına almış durumda :) Koç Cağ Restaurant - Erzurum Rotamız şimdi de Erzurum'da. Cağ kebabı denince aklımıza gelenilk il Erzurum oluyor. O meşhur lezzeti en güzel sunan yer ise Koç restoran. Mekanın duvarları fotoğraf çerçeveleriyle döşeli. Restoranı ziyaret eden ünlülerin fotoğrafları ve işletme sahibinin yazısı asılı duvarlarda.

Cağ kebabı, 12 saat soğan, tuz ve karabiber ile marine edilmiş kuzu etinden yapılıyor, ardından büyük, yatay bir şiş üzerine konup odun ateşinde pişiriliyor. Çiya Restaurant - İstanbul Kadıköy'ün en eski lezzetlerinden biridir Çiye. 1987 yılında önce küçük bir işletme olarak kurulmuş ardından büyüdükçe büyümüş. Çiya'da sayısız yemek çeşidi var. Bu yemekler mevsime göre değişkenlik gösteriyor. Ev yemekleri ve kendine has kebap çeşitleri mevcut. Urfa usukü pişirilen yemekler arasında en çok tercih edilenler; lahmacun, zeytinyağlı dolma ve kendilerine has kebap çeşitleri bulunuyor. Hamdi Restaurant - İstanbul Güneydoğu mutfağı denilince akla gelen Hamdi Restoran testi kebabı ile ün salmıştır. Yemekleri kadar manzarası da muhteşem! Galata,Haliç Eminönü manzarası eşliğinde yemek yiyebilirsiniz. Kebaplarının yanı sıra tatlıları da son derece leziz. Halil Usta Restaurant - Gaziantep 1970'den beri hizmet veren Halil Usta Gaziantep ve çevresinden yoğun ilgi görmekte. Zeugma Müzesi'nin arka kısmında kalan restoran her daim yoğun...