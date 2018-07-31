Amerika yayınladı: Yabancılar Türkiye'deki bu kebapçılara bayılıyor

Ali Haydar- İstanbul
İkinci Bahar dizisi final yapalı yıllar olsa da Ali Haydar Usta sayesinde Samatya'da İkinci Bahar ruhu hala yaşıyor... 1998 yılında İkinci Bahar dizisi için kurulan Ali Haydar restoranı 2005 yılından beri hizmet veriyor. İşletme Antep yöresi ağırlıklı yemekler sunuyor. Kebap ve mezelerin hazırlandığı kocaman bir mutfağı var Ali Usta'nın.
İmam Çağdaş Kebap ve Baklava - Gaziantep
Lokanta, ismini kurucusundan alır. 1880'li yıllarda açılan restoranın ünü Türkiye'yi aşmış durumda.
Fındık lahmacun, sonrasında kuşbaşı domatesli yemeğin ardından, kebap ve ardından meşhur havuç dilim baklavası geliyor. İmam Çağdaş özellikle tatlılarıyla tüm Türkiye'yi etkisi altına almış durumda :)
Koç Cağ Restaurant - Erzurum
Rotamız şimdi de Erzurum'da. Cağ kebabı denince aklımıza gelenilk il Erzurum oluyor. O meşhur lezzeti en güzel sunan yer ise Koç restoran. Mekanın duvarları fotoğraf çerçeveleriyle döşeli. Restoranı ziyaret eden ünlülerin fotoğrafları ve işletme sahibinin yazısı asılı duvarlarda.
Cağ kebabı, 12 saat soğan, tuz ve karabiber ile marine edilmiş kuzu etinden yapılıyor, ardından büyük, yatay bir şiş üzerine konup odun ateşinde pişiriliyor.
Çiya Restaurant - İstanbul
Kadıköy'ün en eski lezzetlerinden biridir Çiye. 1987 yılında önce küçük bir işletme olarak kurulmuş ardından büyüdükçe büyümüş. Çiya'da sayısız yemek çeşidi var. Bu yemekler mevsime göre değişkenlik gösteriyor. Ev yemekleri ve kendine has kebap çeşitleri mevcut. Urfa usukü pişirilen yemekler arasında en çok tercih edilenler; lahmacun, zeytinyağlı dolma ve kendilerine has kebap çeşitleri bulunuyor.
Hamdi Restaurant - İstanbul
Güneydoğu mutfağı denilince akla gelen Hamdi Restoran testi kebabı ile ün salmıştır. Yemekleri kadar manzarası da muhteşem! Galata,Haliç Eminönü manzarası eşliğinde yemek yiyebilirsiniz. Kebaplarının yanı sıra tatlıları da son derece leziz.
Halil Usta Restaurant - Gaziantep
1970'den beri hizmet veren Halil Usta Gaziantep ve çevresinden yoğun ilgi görmekte. Zeugma Müzesi'nin arka kısmında kalan restoran her daim yoğun...
Yemekleri bakır kaplarda sunan restoran, öğrencilere lahmacun dağıtmasıyla da biliniyor.
Onbaşılar Restaurant - Adana
Bu listede Adana'ya yer vermemek olmazdı. Kazancılar Çarşı'nda yer alan, Adana'nın en güzel kebap yapan mekanı. 10'dan fazla meze ve salata ile servis edilen Adana kebabı yedikten sonra daha başka yerde kebap yemek istemeyeceksiniz.
Cercis Murat Konağı - Mardin
Türkiye'nin dört bir yanında lezzet şöleni yaşamamak mümkün değil. Sıradaki durak Mardin. Cercis Murat Konağına gittiğinizde 19. yüzyıldan kalma geleneksel bir konak ile karşılaşırsınız.
Farklı kültürlere ev sahipliği yapan MArdin, bu çeşitliliği yemeklerine de yansıtmış. Lezzetler son derece otantik...
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