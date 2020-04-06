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  4. Amerikalı golfçü Paige Spiranac'ın göğüsleriyle golf oynaması gündem oldu!

Amerikalı golfçü Paige Spiranac'ın göğüsleriyle golf oynaması gündem oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.04.2020 16:36 | Son Güncelleme

Amerikalı ünlü golfçü Paige Spiranac, koronavirüs salgınından korunmak için evden çıkmıyor. Güzel sporcu evde golf oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan başarılı sporcu Paige Spiranac, golf oynadığı sırada yaptığı vuruşla yine adından söz ettirdi.

1 MİLYONA YAKIN GÖRÜNTÜLENME ALDI

Evde çalışmalar yapan Paige Spiranac, gögüslerinin arasına golf sopasını sıkıştırarak vuruş yaptı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. ABD'li golfçünün bu videosu 1 milyona yakın görüntülenme aldı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Paige Spiranac'ın 2.3 milyon takipçisi bulunuyor.

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Paige Spiranac golf

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