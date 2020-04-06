Amerikalı golfçü Paige Spiranac'ın göğüsleriyle golf oynaması gündem oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan başarılı sporcu Paige Spiranac, golf oynadığı sırada yaptığı vuruşla yine adından söz ettirdi.
Evde çalışmalar yapan Paige Spiranac, gögüslerinin arasına golf sopasını sıkıştırarak vuruş yaptı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. ABD'li golfçünün bu videosu 1 milyona yakın görüntülenme aldı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Paige Spiranac'ın 2.3 milyon takipçisi bulunuyor.
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