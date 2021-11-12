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Amerikalı oyuncu Jake Gyllenhaal benzetilen Çağlar Ertuğrul'un hedefi Hollywood

12.11.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi ve sinema oyuncusu Çağlar Ertuğrul, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Ertuğrul, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Amerikalı oyuncu Jake Gyllenhaal benzetilen Çağlar Ertuğrul'un hedefi Hollywood

"Teşkilat" dizisinin başrol oyuncularından olan Çağlar Ertuğrul, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

HEDEFİ HOLLYWOOD

Kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ertuğrul, gelecekteki hedefinin Hollywood olduğunu söyledi.

Gitmek bedava ama asıl mesele orada tutunabilmek ve devam edebilmek diyen oyuncu, "Bu söylediklerim kulağa çok hayalperest gelebilir ancak günümüzde daha kolay olduğunu düşünüyorum ben. Evet, oralarda pastadan pay almaya çalışan çok kişi var fakat oradaki pastalar da daha büyük baktığımızda. Benim de irtibatım var aslında oradaki birkaç kişiyle. Bakalım zaman neler gösterecek" dedi.

"ÇAKMA HOLLYWOOD YILDIZI DEDİLER"

Sık sık ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal’a olan benzerliği ile gündeme gelen 34 yaşındaki oyuncu, "Hakkında çıkan saçma bir Magazin haberi var mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Var. Hatta magazindeki ilk haberimdi muhtemelen. ‘Dağ’ filmi çıkacağı zaman bir gazetede ‘Türk filminde çakma Hollywood yıldızı’ diye başlık atılmıştı. Hani sanki filmde Jake Gyllenhaal adı yazıyor ama ben oynamışım gibi bir haberdi.”

"KENDİMİ CİDDİYE ALMAM"

Samimi açıklamalarda bulunan Ertuğrul, "Ortamda benden çok başkasına gülünürse bozulmam, aksine yük kalkar üstümden. Komik ortamı severim. Kendimi ciddiye almam zaten, kendini ciddiye alan insanı da sevmem" diye konuştu.

"HAYALİM HEP SİNEMA OLDU"

Hayalinin tiyatro değil sinema olduğunu söyleyen oyuncu, "Yönetmenlikti hayalimde olan. Ancak işin mutfağını da görmek adına üniversitedeyken okulun tiyatro kulübübe girdim. Oyunculuk konusunda güzel geri bildirimler alıp, 'Yönetmenliğini daha sonra da yapabilirsin' gibi yorumlar duyunca bu kanaldan devam etmeye karar verdim" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul İbrahim Selim
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