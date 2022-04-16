Amina Muaddi'den ASAP Rocky açıklaması: Rihanna aldatıldı mı?

Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı öne sürülen tasarımcı Amina Muaddi, konuya ilişkin bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Muaddi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın; bir yanıtı ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar 'aşağılık' olanların."

"Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor"

Muaddi, Rihanna'nın hamileliğine gönderme yaparak, bir insanın hayatının en güzel dönemi olması gereken zamanların bile bu tür söylentilerin yayılmasına engel olmadığını vurguladı.



Muaddi konu sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşmak zorunda hissettim, çünkü bu sadece bana değil büyük saygı ve sevgi duyduğum insanlara da yönelik."



Muaddi, Rihanna'nın güzel ve iddialı giysileriyle hamilelik dönemini yaşamaya devam ettiğini, kendisinin de işine geri döndüğünü belirtti.



