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Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray için olay sözler! "Bize yanlış yaptılar"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray derbisi öncesi A Spor'a açıklamalar yaptı. Doğan, Galatasaray ile transfer konusu nedeniyle ters düştüklerini belirterek yaşanan sürece açıklık getirdi.

Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray için olay sözler! "Bize yanlış yaptılar"
Burak Kavuncu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray ile Renato Nhaga transferi üzerinden yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DOĞAN'DAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER! "GALATASARAY'I YENERİZ"

Ertuğrul Doğan dan Galatasaray için olay sözler! "Bize yanlış yaptılar" 1

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis'in göreve başlamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Alman teknik adamın oldukça istekli geldiğini belirten Doğan, Galatasaray ile oynanacak derbinin Reis açısından önemli bir deneyim olacağını söyledi.

Doğan, "Hoca çok istekli geldi, bence şanslı. O kadar acil deyince biz de uçak gönderdik ve aldık. Bunlar derbi. Böyle bir maça çıkacak. Tribünler full olacak. İlk günde Trabzonspor'da nasıl bir baskı olduğunu, işleyişi yerinde görecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, derbiyle ilgili beklentisini ise net şekilde ortaya koydu:

"Galatasaray'ı yeneriz. Taraftarıma ve hocama güveniyorum."

MUHAMMED SALAH İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ertuğrul Doğan dan Galatasaray için olay sözler! "Bize yanlış yaptılar" 2

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah hakkında da konuşan Doğan, Mısırlı futbolcunun takımda ve şehirdeki yaşamından memnun olduğunu söyledi.

İstanbul basınında yer alan bazı iddiaların aksine Salah'ın Trabzonspor'da mutlu olduğunu belirten Doğan, yıldız futbolcunun kulübe geldiği günden bu yana herkese yardımcı olduğunu ifade etti.

Doğan, "Çok özel bir ismi transfer ettik. İngiltere'de yaptıkları ortada. Çok özel bir karakter. Geldiği günden bu yana bize her konuda yardımcı oluyor. En ufak bir sorunu yok, tam bir örnek futbolcu. Herkese örnek bir karakter. Şehri seviyor, şehri tanıtıyor" dedi.

ERTUĞRUL DOĞAN: "GALATASARAY BİZE YANLIŞ YAPTI"

Ertuğrul Doğan dan Galatasaray için olay sözler! "Bize yanlış yaptılar" 3

Renato Nhaga transferiyle ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, Galatasaray ile aralarında şu anda herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Doğan, "Galatasaray, Renato Nhaga transferinde bize yanlış yaptı. Biz de yanlışlarını söyledik. Durup dururken biz kimseye gidip böyle bir şey yapmıyoruz. Bu anlamda kimsenin oyuncusuna talip olmuyoruz. Veya birinin anlaştığı bir oyuncuyla arkadan iş çevirmiyoruz. Şu anda Galatasaray ile bir problemimiz yok" dedi.

"KİMSENİN OYUNCUSUNA TALİP OLMUYORUZ"

Ertuğrul Doğan dan Galatasaray için olay sözler! "Bize yanlış yaptılar" 4

Trabzonspor Başkanı, kulüp politikalarına da dikkat çekerek başka takımların anlaşmaya vardığı futbolcular konusunda farklı bir yöntem izlediklerini vurguladı.

Doğan, herhangi bir kulübün oyuncusuna doğrudan talip olma veya başka bir takımın anlaşmaya vardığı futbolcu için devreye girme gibi bir anlayışlarının olmadığını belirtti.

HAKEMLERE SERT TEPKİ

Ertuğrul Doğan dan Galatasaray için olay sözler! "Bize yanlış yaptılar" 5

Trabzonspor Başkanı, hakem kararları konusunda da sert açıklamalarda bulundu. Son maçlarda yaşanan bazı pozisyonlara dikkat çeken Doğan, özellikle kırmızı kart ve penaltı kararları üzerinden hakem yönetimlerini eleştirdi.

Doğan, "Genç hakemler çok geliyor ve adamlar sanki üzerimizde deneme yapıyorlar. Bu kafayla giderlerse ben de onları laboratuvarda deneyeceğim. Öyle olmuyor o işler" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği maçındaki penaltı pozisyonuna da değinen Doğan, "Nasıl görmüyorsun, VAR nerede, VAR'daki nasıl görmüyor? Gözün varsa göreceksin. Görmüyorsan, görmek istemiyorsun" diye konuştu.

"ARTIK BU İŞ DURSUN"

Ertuğrul Doğan dan Galatasaray için olay sözler! "Bize yanlış yaptılar" 6

TFF ve MHK'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Doğan, federasyonun niyetinden şüphe duymadığını ancak ortaya çıkan sonuçların Trabzonspor açısından sürekli tartışma yarattığını söyledi.

Doğan, "Federasyonun niyeti iyi, hiçbir tereddüdüm yok ama ortaya çıkan sonuç Trabzonspor için hep hatalı. Artık bu iş dursun" dedi.

TRABZONSPOR'DA 2-3 TRANSFER HEDEFİ

Ertuğrul Doğan dan Galatasaray için olay sözler! "Bize yanlış yaptılar" 7

Kadroyla ilgili de mesaj veren Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un 2-3 önemli transfere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Teknik kararların yeni teknik direktör Thomas Reis'in değerlendirmeleri doğrultusunda şekilleneceğini söyleyen Doğan, takımın bazı bölgelerinde güçlenmeleri gerektiğini ifade etti.

Doğan, "2-3 önemli transfere ihtiyacımız var. Benim gözümde orta sahada daha baskılı, stoperlerin daha güçlü, santrforun daha yıpratıcı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

THOMAS REİS'İN EKİBİ ŞEKİLLENİYOR

Ertuğrul Doğan dan Galatasaray için olay sözler! "Bize yanlış yaptılar" 8

Yeni teknik direktör Thomas Reis'in teknik ekibi hakkında da bilgi veren Doğan, Ergin Keleş'in ekipte yer alacağını açıkladı.

Doğan, Reis'in önerdiği isimlerin yanı sıra Trabzonspor'un kendi bünyesinden de bazı isimlerin teknik ekibe dahil edileceğini belirterek, "Yerli yabancı 4-5 kişi teknik ekibine katacağız. Teklif yapıyoruz. 2-3 günde tamamlarız" dedi.

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