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Amir Nasr-Azadani kimdir, kaç yaşında? Mahsa Amini'ye destek veren İranlı futbolcu Amir Nasr-Azadani'ye idam cezası!

14.12.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amir Nasr-Azadani, İran'da rejime karşı protestolara katılarak Mahsa Amini'ye destek vermesi nedeniyle idam cezası aldı. Mahsa Amini, İran'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve uğradığı şiddet sonrası yaşamını yitirmişti. Peki, Mahsa Amini'ye destek veren İranlı futbolcu Amir Nasr-Azadani kimdir? İşte Amir Nasr-Azadani hakkında merak edilenler...

Amir Nasr-Azadani kimdir, kaç yaşında? Mahsa Amini'ye destek veren İranlı futbolcu Amir Nasr-Azadani'ye idam cezası!

Amir Nasr-Azadani, İran, Tahran'da 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan ve sonrasında uğradığı şiddet sebebiyle hayatını kaybeden Mahsa Amini ile ilgili protestolara katıldı. Amir Nasr-Azadani hakkında idam cezası verildi. Peki, Mahsa Amini'ye destek veren İranlı futbolcu Amir Nasr-Azadani kimdir? İşte detaylar...

AMİR NASR-AZADANİ KİMDİR?

Amir Nasr Azadani 7 Şubat 1996 yılında İran, İsfahan'da dünyaya geldi.

Amir Nasr Azadani sopn olarak Basra Körfezi Pro Ligi takımı Tractor'da defans pozisyonunda görev almıştır.

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İranlı millî futbolcu İran ahlak polisi tarafından Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili ülkede düzenlenen protestoların ardından ölüm cezasına çarptırıldı.

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İran ligi verildi

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