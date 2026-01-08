Çeşitli parçalardan oluşan ve aydınlanma sistemlerinde önemli bir yeri olan ampulde ısınmayı flaman adı verilen parça sağlamaktadır. Gerçekleşen bu ısınma elektronlar ve diotlar arasında hızlanmaya neden olur. Bu da sinyallerin yükselmesini sağlar. İlk kez icat edildiği dönemden bu yana oldukça geniş ve yaygın bir kullanım alanı bulunan ampul, aydınlanmadan dekorasyona birçok alanda kendine bir yer edinmeyi başarmıştır.

Gelişen teknoloji ile birlikte geliştirilen ampuller günümüzde akkor, floresan ışık ve ışık yayan diyot adı verilen teknolojilerden yaygın olarak yararlanmaktadır. Bu üç yaygın olarak kullanılan teknoloji dışında ayrıca tarihsel süreçte de kullanılmış ya da günümüzde çok daha özel kullanım alanlarında tercih edilmiştir.

Ampulü kim, ne zaman icat etti? Ampulü ilk kim buldu?

Tarihte birçok kişi tarafından araştırılmış olan ampul teknolojisinin Humphry Davy’ye dayandığı bilinmektedir. Ancak onun icat ettiği ampullerin ömürleri yeterince uzun olamadığı için hedefe ulaşılamamıştır. Daha sonra İngiliz mucit Joseph Swan ile Amerikalı mucit Thomas Alva Edison bu alanda ayrıntılı çalışmalar yapmıştır. Uzun ömürlü ampul bu çalışmaların sonucunda üretilebilmiştir. Edison daha sonraki süreçte 1880 yılında en uzun süre dayanan ampulü icat etmiştir.

Edison’un ampulü 1879 yılında icat ettiği ve bu ampulün ilk elektrik ampulü olduğu kabul edilmektedir. Kömürleştirilmiş olan iplikten Flamanlarla deneyler yapmıştır ve daha sonraki süreçte karbonlaştırılmış kağıt flamanda karar vermiştir. Ancak 1878 yılında bir İngiliz mucit olan Swan da bir elektrik ampulü icat etmiştir. Camdan olan bu ampulün içinde kömürleştirilmiş bir flaman yer almaktadır. Swan ise ampulün içindeki havayı boşaltmıştır. Bunun nedeni havasız ortamda flamanın yanıp tükenmemesidir.

Bu iki mucit bir arada çalışarak Swan ve Edison elektrikli aydınlatma şirketini kurmuşlardır. 1883 yılında ise Edison etkisi adı verilen olay meydana gelmiştir. Bu da ısıtılmış bir flamanın moleküler boşlukta elektron yayılması anlamına gelmektedir. Akkor lambanın üretim de buna dayanmaktadır.