Amsterdam Seks Müzesi'nden paylaşım yapan Merve Taşkın'a dava açıldı! Müze müdürü mesaj attı

Emre Mor ve Karius'un mesajlarını ifşa etmesiyle bir süre önce gündem olan Merve Taşkın yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Amsterdam'daki seks müzesine giden ünlü fenomen Merve Taşkın, takipçilerine 10 bin paylaşım gelirse Amsterdam'dan çeşitli fotoğraflar paylaşacağını söylemişti.

Taşkın sözünde durdu ve 22. yaş gününü elindeki balonlarla birlikte ünlü Red Light District'teki bir yerde, iç çamaşırlarıyla birlikte poz vererek kutladı.

Taşkın o pozların başına bela olduğunu 1 sonra açıkladı. Kendisi bu fotoğraflar yüzünden yargılandığını söyledi.

Konu dünyadaki haber sitelerinde de gündem yaratınca Amsterdam'daki müzenin müdürü Merve Taşkın'a şöyle bir mesaj gönderdi:

Merve Taşkın MailOnline'a da konuştu. Taşkın açıklamasında "Bunları gerçekten komik olduklarını düşündüğüm için sosyal ağlarımda paylaştım" dedi.

Taşkın açılan davayı ise şu şekilde duyurmuştu:



