MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amsterdam Seks Müzesi'nden paylaşım yapan Merve Taşkın'a dava açıldı! Müze müdürü mesaj attı

Amsterdam Seks Müzesi'nden paylaşım yapan Merve Taşkın'a dava açıldı! Müze müdürü mesaj attı

06.08.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram fenomeni Merve Taşkın, Amsterdam Seks Müzesi'nden paylaşım yapınca hakkında dava açıldı. Amsterdam'daki müzenin müdürü Merve Taşkın'a mesaj attı.

Amsterdam Seks Müzesi'nden paylaşım yapan Merve Taşkın'a dava açıldı! Müze müdürü mesaj attı

Emre Mor ve Karius'un mesajlarını ifşa etmesiyle bir süre önce gündem olan Merve Taşkın yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Amsterdam'daki seks müzesine giden ünlü fenomen Merve Taşkın, takipçilerine 10 bin paylaşım gelirse Amsterdam'dan çeşitli fotoğraflar paylaşacağını söylemişti.

Taşkın sözünde durdu ve 22. yaş gününü elindeki balonlarla birlikte ünlü Red Light District'teki bir yerde, iç çamaşırlarıyla birlikte poz vererek kutladı.

1

Taşkın o pozların başına bela olduğunu 1 sonra açıkladı. Kendisi bu fotoğraflar yüzünden yargılandığını söyledi.

2

Konu dünyadaki haber sitelerinde de gündem yaratınca Amsterdam'daki müzenin müdürü Merve Taşkın'a şöyle bir mesaj gönderdi:

dffdfd

Merve Taşkın MailOnline'a da konuştu. Taşkın açıklamasında "Bunları gerçekten komik olduklarını düşündüğüm için sosyal ağlarımda paylaştım" dedi.

Taşkın açılan davayı ise şu şekilde duyurmuştu:

2

3

4

23


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burcu Biricik Yeni Asır'ın haberine tepki gösterdi!Burcu Biricik Yeni Asır'ın haberine tepki gösterdi!
PARTNERYangınla mücadele için tek yürek oldularYangınla mücadele için tek yürek oldular
Britney Spears domuz sahiplendiBritney Spears domuz sahiplendi
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Milli Eğitim Bakanı değişti

Milli Eğitim Bakanı değişti

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.