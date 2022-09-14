MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ana de Armas'tan Marilyn Monroe açıklaması! "Dönüşmem 3 saatimi aldı"

Ana de Armas'tan Marilyn Monroe açıklaması! "Dönüşmem 3 saatimi aldı"

14.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blonde filminde Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana de Armas, Hollywood ikonuna dönüşmek için her gün 3 saat harcadığını söyledi.

Ana de Armas'tan Marilyn Monroe açıklaması! "Dönüşmem 3 saatimi aldı"

Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan 'Blonde' filminde ikonu canlandıran Küba asıllı oyuncu Ana de Armas, Monroe’ya dönüşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

avalon-0722608102

Filmin Los Angeles prömiyerine katılan oyuncu, “Her sabah hazırlamam 3 saat sürdü. Saç ve makyaj ekibimiz harika bir iş çıkardı” dedi.

avalon-0506857674

34 yaşındaki oyuncu “100’den fazla kostüm değişikliği yaptık. Hepsi birbirinden güzel ve ikonik parçalardı. Her detay gerçekten mükemmeldi” ifadelerini kullandı.

avalon-0503198205

Oyuncu film prömiyerinde Louis Vuitton tasarımı tercih etti.

avalon-0722608325

14 DAKİKA ALKIŞLANDI

Monroe’nun 36 yıllık hayatını izleyeceğimiz film, Venedik Film Festivali’ndeki galasında 14 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Armas, rol arkadaşı Adrien Brody ile birlikte alkışkanırken gözyaşlarını tutamadı. Brody filmde Hollywood ikonunun üçüncü kocası Arthur Miller'ı canlandırıyor.

avalon-0722609101

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesajları ifşa oldu! "Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım"Mesajları ifşa oldu! "Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım"
Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken sahne! Önce ayaklarını okşayıp...Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken sahne! Önce ayaklarını okşayıp...
Konserden para aldı mı? Başkan açıkladıKonserden para aldı mı? Başkan açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Hollywood Oyuncu yaşında söyledi film festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

Mesajları ifşa oldu! "Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım"

Mesajları ifşa oldu! "Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım"

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

İlginizi Çekebilir

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.