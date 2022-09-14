Ana de Armas'tan Marilyn Monroe açıklaması! "Dönüşmem 3 saatimi aldı"

Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan 'Blonde' filminde ikonu canlandıran Küba asıllı oyuncu Ana de Armas, Monroe’ya dönüşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Filmin Los Angeles prömiyerine katılan oyuncu, “Her sabah hazırlamam 3 saat sürdü. Saç ve makyaj ekibimiz harika bir iş çıkardı” dedi.

34 yaşındaki oyuncu “100’den fazla kostüm değişikliği yaptık. Hepsi birbirinden güzel ve ikonik parçalardı. Her detay gerçekten mükemmeldi” ifadelerini kullandı.

Oyuncu film prömiyerinde Louis Vuitton tasarımı tercih etti.

14 DAKİKA ALKIŞLANDI

Monroe’nun 36 yıllık hayatını izleyeceğimiz film, Venedik Film Festivali’ndeki galasında 14 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Armas, rol arkadaşı Adrien Brody ile birlikte alkışkanırken gözyaşlarını tutamadı. Brody filmde Hollywood ikonunun üçüncü kocası Arthur Miller'ı canlandırıyor.





