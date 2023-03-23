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  4. Ana kubbe güçlendirmesi tamamlanan Selimiye Camisi'nin restorasyonu sürüyor

Ana kubbe güçlendirmesi tamamlanan Selimiye Camisi'nin restorasyonu sürüyor

23.03.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin restorasyonu devam ediyor.

Yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanan caminin geleceğe güvenle taşınması için 2021 yılının kasım ayında başlatılan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı yapılıyor.

Restorasyon ekipleri, yapının her noktasını titizlikle inceledikten sonra gerekli müdahaleleri asırlık eserin aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında önceki uygulamalardan kalan çimento uygulamalar temizleniyor, caminin her alanı elden geçiriliyor.

Kubbeden minarelere, revaklı avlu döşemesinden çinilere, şadırvandan bahçe duvarına her alanda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Ana kubbe güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları, avlu kubbelerinin kurşun kaplaması tamamlandı.

Kubbelerin Horasan sıva çalışmaları, minare onarımları, ana kubbe kurşun kaplama imalatları, ahşap pencere ve kapıların bakım onarımları devam ediyor.

RESTORASYON KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Restorasyonla çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırılacak, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek.

Yapının bütün yer döşemeleri sökülerek özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda giderilecek.

Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap, mekanik yöntemle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.

Caminin içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.

Ana mekanın pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar, özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş olan tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.

Kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmasında giderilecek.

Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verici olarak kabul edilen, kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar, restorasyon çalışmaları sırasında yapıdan uzaklaştırılacak.

Hazire ve türbe de bu onarım kapsamında ele alınacak.

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