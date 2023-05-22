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Ana vatan nasıl yazılır, ana vatan yazımı nasıl olmalıdır? Ana vatan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.05.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede farklı kelimeler bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde olan yeni kelimeler üretebilirler. Bu tür birleşik kelimelerin bazıları ayrı bazıları ise bitişik yazılmalıdır. Kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılacağı Türkçe dil bilgisi kurallarına göre belirlenmektedir. Ancak bazı durumlarda bu kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılma durumları karıştırılarak yazım yanlışlarına düşülebilmektedir. Peki, ana vatan yazımı nasıl olmalıdır?

Ana vatan nasıl yazılır, ana vatan yazımı nasıl olmalıdır? Ana vatan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Öz Türkçe olan ana ve vatan kelimeleri bir araya gelerek birleşik türde yeni bir kelime oluşturmaktadır. Bir araya gelen bu iki kelime bir şeyin ya da kişinin ilk kez göründüğü ya da ilk kez var olduğu, yetiştiği yer anlamına gelen yeni bir kelime üretir. Bu yeni kelime ana vatan kelimesidir. Genel olarak yazımında en çok hataya düşülen birleşik kelimelerden biridir.

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Ana vatan nasıl yazılır?

Ana vatan yazımının doğrusu ayrı olarak yazılmasıdır. Bunun nedeni Türkçedeki dil bilgisi kurallarıdır. Bu kurallara göre ayrı yazılması gereken kelimeler şu şekilde belirlenmelidir:

  • İkilemeler ayrı yazılmalıdır.
  • Bir kelime isim hal eki aldıysa ayrı yazılır.
  • Yurt, ana ya da ev kelimeleri kullanılarak yazılan birleşik kelimeler ayrı yazılmalıdır.
  • Sıfatlarda derece göstermek için kullanılan zarflar ayrı yazılır.
  • Bir araya gelerek birleşik bir kelime oluşturan kelimeler asıl anlamlarını kaybetmiyorsa ayrı yazılır.

Ana vatan doğru yazılışı ayrı yazılmasıdır. Bitişik olarak yazılması yazım yanlışı yapıldığı anlamına gelir. Türkçede bir kelime bitişik yazılacaksa şu kurallara uymalıdır:

  • Birleşik kelimeyi oluşturan iki kelimede de anlam kayması yaşandıysa bitişik yazılır.
  • İki kelime sesli harf düşmesi ile bir araya geldiyse bitişik yazılır.
  • Türkçe yer adları bitişik yazılır.
  • Hane kelimesinin sona geldiği kelimeler bitişik yazılır.
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Ana vatan ayrı mı yazılır?

Ana vatan TDK Türkçe Sözlük’e göre ayrı olarak yazılması gereken bir birleşik kelimedir. Türkçede bir kelimenin bitişik ya da ayrı yazılması için oluşturulmuş bazı dil bilgisi kuralları vardır. Buna göre “ana” ile başlayan tüm kelimeler ayrı olarak yazılmalıdır. Bu nedenle ana kelimesinin başa gelmesi ile oluşturulan ana vatan kelimesinin de ayrı yazılması gerekir. Ana vatan kelimesinin eş anlamlısı olan kelime ana yurt kelimesidir. Bir şeyin ya da bir kişinin ait olduğu topraklara ana vatan denir. Bu bağlamda "Ana vatan bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı "hayır" olacaktır.

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