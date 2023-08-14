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Ana yol nasıl yazılır? Ana yol ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.08.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta hem konuşurken hem de yazarken birçok farklı sözcük kullanırız. Konuşma esnasında kullanılan sözcüklerde yapılan telaffuz hataları çok dikkat çekmezken yazılı iletişimlerde yapılan imla yanlışı fazlasıyla dikkat çeker. Bu yüzden kelimeleri kullanmadan önce doğru yazılışıyla ilgili bilgi sahibi olunması gerekir. Dilimizde yaygın olarak yazım yanlışına rastlanılan sözcüklerden biri ana yol kelimesidir. Peki, ana yol nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Ana yol kelimesi iki ayrı sözcüğün yan yana gelmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Bu sözcük dilimizde çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Bu tür iki kelimeden meydana gelen sözcüklerde yazım yanlışı daha fazla yapılmaktadır. Ana yol yazımı ile alakalı kararsız kalındığında güncel yazım kılavuzlarından faydalanılması önemlidir. Bu yazım kılavuzları arasında en güvenilir kaynak olarak karşımıza Türk Dil Kurumunun online hizmet verdiği TDK sözlükleri çıkmaktadır.

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Ana yol nasıl yazılır?

Türkçemizde birçok farklı manaya gelen tonlarca kelime bulunmaktadır. Her sözcüğün yazımı ve okunuş biçimleri birbirinden farklı olmaktadır. Dilimizin devamlı olarak gelişim göstermesi kelimelerin yazımını da etkilemektedir. Bu yüzden ana yol gibi sözcüklerin yazımında yaygın olarak yazım hatasına rastlanılmaktadır. Kelimeleri yazarken yazımıyla alakalı bir tereddüt yaşandığında Türk Dil Kurumunun çevrim içi sözcük sorgulatma imkânı sunan sözlük sitesi ziyaret edilmektedir. Bu sözlük üzerinden ayrıca kelimelerin söyleniş biçimiyle birlikte manaları da ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda ana yol TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (İsim) Etrafında bulunan yolların kendisine açıldığı kentsel yol, geniş yol veya cadde.
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Ana yol ayrı mı yazılır?

Türkçemizde bazı kelimeler bitişik yazılırken bazıları ise ayrı bir şekilde kullanılmaktadır. Sıklıkla bu tür yazılan sözcüklerde imla yanlışı yapılmaktadır. Ana yol sözcüğü de birçok kişinin yazımında yanlışlık yaptığı sözcükler arasındadır. Bu yüzden ana yol bitişik mi yazılır sorusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzuna baktığımızda bu sözcüğün “ana yol” şeklinde ayrı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu kelimenin yaygın olarak “anayol” şeklindeki birleşik kullanımı Türk Dil Kurumuna göre doğru değildir. Bu kelime her daim ayrı yazılması gereken bir sözcüktür. Buna göre ana yol doğru yazılışı şu şekilde olmalıdır:

  • Ana yol (doğru kullanım)
  • Anayol (yanlış kullanım)
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