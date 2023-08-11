Başvurmak nasıl yazılır? Başvurmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel sözlüğü kapsamındaki bilgiler sayesinde birçok sözcüğün doğru yazılışı kolaylıkla öğrenilebilir. Başvurmak ise doğru yazılışı sıklıkla karıştırılan ve hangi türde olduğu merak edilen bir kelimedir. Bu birleşik fiilin bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiğini araştıran kişilere bilgi aktarılırken başvurmak kelimesinin yapısına da değinilmelidir. Böylelikle söz edilen ifadenin doğru bir şekilde yazılması ve farklı bağlamlarda kullanılması kolaylaşır.

Başvurmak nasıl yazılır?

Başvurmak kelimesi günlük konuşmaların yanı sıra farklı bağlamlarda oluşturulan yazılı metinlerde sıklıkla kullanılır. Bu nedenle pek çok kişi için başvurmak kelimesinin türü ve doğru yazılışıyla ilgili olan bilgileri edinmek önem arz eder. TDK güncel çevrim içi sözlüğü üzerinden başvurmak kelimesinin beş ayrı anlamda kullanıldığı öğrenilir. Buna ek olarak bu sözcüğün anlamca kaynaşmış olan kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşan bir birleşik fiil olduğu söylenebilir. Yani baş sözcüğü ve vurmak eylemi bir araya gelerek başvurmak birleşik fiilini oluşturmuştur.

Günlük yaşamda yaygın olarak sesletilen ve yazılı metinlerde yer verilen bu sözcüğün doğru yazılışı "Başvurmak ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtlanmasıyla açıklanabilir. Başvurmak TDK Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel çevrim içi sözlüğü üzerinden incelendiği takdirde doğru yazılışı öğrenilebilen bir kelimedir. Bu birleşik fiilin yazılışı bitişik şekilde olmalıdır. Dolayısıyla doğru ve yanlış olan başvurmak yazımı sırasıyla şu şekildedir:

Başvurmak (doğru yazılışı)

Baş vurmak (yanlış yazılışı)

Başvurmak bitişik mi yazılır?

Başvurmak sözcüğünü oluşturan kelimeler incelendiği zaman bu birleşik fiilin nasıl yazılması gerektiği hakkında fikir edinilmesi mümkündür. Bu birleşik fiilin isim türündeki baş ile fiil sözcüğü olan vurmak kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulduğu görülür. Söz edilen birleşik fiili oluşturan sözcükler herhangi bir ses değişikliğine uğramamıştır. Ancak bu birleşik fiilin içerdiği iki sözcüğün anlamca kaynaştığı bilinir. Dolayısıyla TDK'ye göre başvurmak doğru yazılışı bitişik şekilde olmalıdır. Bu birleşik fiilin yer aldığı cümle örnekleri ise aşağıdaki gibi belirtilebilir: