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Vücut nasıl yazılır? Vücut mu vucut mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.08.2023 04:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı dillerden gelip Türkçe dağarcığına yerleşmiş olan birçok kelime zaman içinde halk arasındaki söyleniş biçimleri ile ya da aldıkları ekler ile değişime uğramış ve Türkçeleşmiştir. Bu tür kelimelerin yazımında ya da telaffuzlarında sık olarak hataya düşülür. Türkçe Yazım Kuralları bu hataların yapılmaması için geliştirilmiş kurallardır.

Türkçede farklı dillerden gelip literatüre eklenmiş ve zamanla Türkçeleştirilmiş hali ile kabul edilmiş birçok kelime bulunur. Bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelebildiği Türkçe bu ve benzeri sebepler ile dünyadaki en zengin diller arasında yer alır. Ancak en çok yazım yanlışı da yabancı kökenli kelimelerin yazımında yapılır. Türkçe yazım kuralları bu hataların önüne geçebilmek için oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

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Vücut nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) Arapça kökenli olan vücut kelimesi için isim türünde iki farklı tanım yapmıştır. Bu tanıma göre vücut kelimesi insanda ya da hayvanda beden, kol, baş ve bacakların oluşturduğu bütün anlamına gelir. Bu kelime ayrıca eğin ya da ten kelimeleri ile de aynı anlamdadır. Beden kelimesi de bu kelime yerine cümle içinde kullanılabilir. Vücut TDK (Türk Dil Kurumu) resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre var olma anlamına da gelir. Bu kelimenin yazılışı vücut şeklinde olmalıdır. Yazımında en sık hataya düşülen yabancı kökenli kelimeler arasında yer alan vücut doğru yazılışı vücut şeklindedir.

Vücut mu vucut mu?

Vücut yazımı en sık karıştırılan ve en sık yazım yanlışı yapılan kelimelerden biridir. Bu hataya düşülmesinin sebeplerinden birinin halk arasındaki söyleniş biçimi olduğu düşünülmüştür. Günlük konuşma dilinde vücut kelimesi vucut olarak yanlış telaffuz edilebildiği için yazımı da söylendiği gibi kabul edilir ve yazım yanlışı yapılmış olur. İki farklı anlamda kullanılabilen vücut kelimesi atasözlerinde, deyimlerde, birleşik fiillerde, birleşik türde kelimelerde ve kalıplaşmış bazı sözlerde de kullanılan bir kelimedir. Bu durumlara ve vücut kelimesinin doğru yazımlarına örnek bazı cümleler şunlardır:

  • Biz onunla yıllardır tek vücut olduk.
  • Onun hatıralarının vücut bulmuş hali gibisin.
  • Son zamanlarda iyice vücuttan düştün.

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