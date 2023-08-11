Vücut nasıl yazılır? Vücut mu vucut mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede farklı dillerden gelip literatüre eklenmiş ve zamanla Türkçeleştirilmiş hali ile kabul edilmiş birçok kelime bulunur. Bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelebildiği Türkçe bu ve benzeri sebepler ile dünyadaki en zengin diller arasında yer alır. Ancak en çok yazım yanlışı da yabancı kökenli kelimelerin yazımında yapılır. Türkçe yazım kuralları bu hataların önüne geçebilmek için oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

Türk Dil Kurumu (TDK) Arapça kökenli olan vücut kelimesi için isim türünde iki farklı tanım yapmıştır. Bu tanıma göre vücut kelimesi insanda ya da hayvanda beden, kol, baş ve bacakların oluşturduğu bütün anlamına gelir. Bu kelime ayrıca eğin ya da ten kelimeleri ile de aynı anlamdadır. Beden kelimesi de bu kelime yerine cümle içinde kullanılabilir. Vücut TDK (Türk Dil Kurumu) resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre var olma anlamına da gelir. Bu kelimenin yazılışı vücut şeklinde olmalıdır. Yazımında en sık hataya düşülen yabancı kökenli kelimeler arasında yer alan vücut doğru yazılışı vücut şeklindedir.

Vücut mu vucut mu?

Vücut yazımı en sık karıştırılan ve en sık yazım yanlışı yapılan kelimelerden biridir. Bu hataya düşülmesinin sebeplerinden birinin halk arasındaki söyleniş biçimi olduğu düşünülmüştür. Günlük konuşma dilinde vücut kelimesi vucut olarak yanlış telaffuz edilebildiği için yazımı da söylendiği gibi kabul edilir ve yazım yanlışı yapılmış olur. İki farklı anlamda kullanılabilen vücut kelimesi atasözlerinde, deyimlerde, birleşik fiillerde, birleşik türde kelimelerde ve kalıplaşmış bazı sözlerde de kullanılan bir kelimedir. Bu durumlara ve vücut kelimesinin doğru yazımlarına örnek bazı cümleler şunlardır: