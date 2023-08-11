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Türkiye'nin nasıl yazılır? Türkiye'nin ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.08.2023 04:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerinden biri de Türkçedir. Ancak Türkçe kelimelerin ya da farklı dillerden gelip zaman içinde Türkçeleşmiş olan kelimelerin yazımında ya da telaffuzunda sık olarak hata yapılır. Özellikle kelimelerin ek almaları söz konusu olduğunda hataya düşülür. Bu hataların önüne geçebilmek için Türkçe Yazım ve Telaffuz Kuralları geliştirilmiştir.

Türkçede özel ya da cins isimler, farklı kelimelerin ya da fiillerin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik kelimeler ya da fiiller, farklı dillerden gelmiş, Türkçe kelime dağarcığına yerleşmiş ve zamanla dönüşüm yaşayarak Türkçeleşmiş kelimeler vardır. Bu tür kelimelerin yazılışında hata yapmamak için Türkçe yazım ve imla kurallarına uyulması gerekir. Ek alan bazı özel isimler de bu kurallara göre yazılmalıdır.

Türkiye'nin nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) resmî internet sayfasında, ayrı ya da bitişik yazılması gereken durumları, kesme işaretinin kullanım şeklini ve daha birçok yazım kuralını açıklamıştır. Bu açıklamalara göre bazı özel isimler ek aldıklarında kurallara uygun olarak yazılmalıdır. Her kural belli bir mantığa göre oluşturulmuştur. Türkçe yazım kurallarına göre özel isimler ek aldığı zaman ekler kesme işareti ile ayrılmalıdır. Bir ülke adı da ek alırsa kesme işareti kullanılmalıdır. Örnek olarak Türkiye'nin TDK’de de belirtildiği gibi kesme işareti kullanarak yazılır. Kesme işaretinin kullanımı da Türkçe yazım kurallarına göre belirlenmiştir.

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Türkiye'nin ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumunda da belirtilen yazım kurallarına göre Türkiye'nin yazımı kesme işareti ile ayrılmış olmalıdır. Bir ülke adı ek alacaksa kesme işareti mutlaka kullanılmalıdır. Bu durumda Türkiye’nin ifadesi bitişik olarak yazılmalıdır. Kesme işareti cümle içinde kullanılırken özel isimleri diğer başka sözcüklerden ya da eklerden ayırmak için kullanılır. Farklı durumlarda kullanımı da bulunan kesme işareti ülke ismi gibi özel isimlerde ekten önce gelir.

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Türkiye'nin bitişik mi yazılır?

Türkiye'nin doğru yazılışı kesme işareti ile ayrılmış ama bitişik olmalıdır. Kesme işaretinden önce ya da sonra boşluk bırakılmaz. “-nin” eki kaynaştırma ünsüzü olan n harfi ile birlikte kullanılan bir ilki ekidir. Tamlayan eki de denir. Tamlayan eki ile kullanılan Türkiye kelimesinden sonra boşluk bırakmadan ek ile arasına kesme işareti konulmalıdır. Aksi takdirde yazım yanlışı yapılmış olur. Bitişik yazılması gereken Türkiye’nin kelimesi ayrı yazılırsa yazım yanlışı kabul edilir.

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