Anadolu Efes, 10 maç kala play-off turuna kaldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun bitimine 10 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi. Ligde 24. hafta maçlarının sonunda 21 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvede yer alan lacivert-beyazlıların, normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmesi kesinleşti.
Fenerbahçe Beko'nun en erken play-off'a kalma rekorunu da kıran lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi tarihine geçti. Fenerbahçe Beko, geçen sezon bitime 8 maç kala play-off'a kalmayı başarmıştı. Lacivert-beyazlılar, 10 maç kala play-off'a kalarak, kırılması zor bir rekora imza attı.
(AA)
Antalyaspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
''Zanka'' isminin nereden geldiğini açıkladı
İşte Emmanuel Adebayor'un yeni takımı!
Türkiye'nin efsanesiydi! Yaşam mücadelesi veriyor
Centilmen futbolcuya övgü yağmuru
Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi
Ryan Babel'den itiraflar! Ayrılığın nedenini açıkladı...
G.Saraylı yıldıza PFDK'a şoku
Fenerbahçe TFF'ye isyan etti!
'Para kazanan kulüp haline geldik'
Hüseyin Çimşir ilkleri sürdürmek istiyor
''35 yaşımda balıkçı olacağımı düşünüyordum''
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi
Merih Demiral'dan Ronaldo'ya mesaj
Okuyucu Yorumları 0 yorum