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Anadolu Efes 109-77 Maccabi Tel Aviv maç sonucu ve özeti! Anadolu Efes Euroleague puan durumu

24.02.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv ile Euroleague’in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele temsilcimiz Anadolu Efes'in 109 - 77 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından Anadolu Efes Euroleague puan durumu merak konusu oldu. İşte Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv maç sonucu ve özeti ile Euroleague puan durumu...

Anadolu Efes 109-77 Maccabi Tel Aviv maç sonucu ve özeti! Anadolu Efes Euroleague puan durumu

Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv ile Euroleague’in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Nefes kesen karşılaşmada gülen taraf Anadolu Efes oldu. Mücadelen Anadolu Efes 109 - 77 galip ayrıldı. Karşılamanın ardında Anadolu Efes Euroleague puan durumu merak konusu oldu. Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv maç sonucu ve özeti ile Euroleague puan durumu haberimizde.

ANADOLU EFES - TEL AVİV MAÇ SONUCU: 109 - 77

Anadolu Efes, Euroleague'in 27. haftasında Maccabi Tel Aviv'i konuk etti.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında temsilcimiz 109-77 kazanarak 13. galibiyetini almış olduç

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv karşısında 22 üçlük isabeti bularak Euroleague tarihinde bir maçta en çok üçlük atan takım oldu.

Karşılaşmada en skorer oyuncu Anadolu Efes’te 20 sayı ile oynayan Vasilije Micic oldu. Maccabi’de ise Scottie Wilbekin ile Ante Zizic 17'şer sayı ile katkıda bulundu.

ANADOLU EFES - TEL AVİV MAÇ ÖZETİ

İlk çeyreği 21-10 önde geçen Ergin Ataman'ın takımı, devreye de 45-31'lik üstünlük girdi.

İkinci yarıda Shane Larkin, Vasilije Micic ve Adrien Moerman ile sonuca giden Anadolu Efes, son on dakikaya 27 sayı farkla geçti. (74-47)

Konuk Maccabi son çeyreğe agresif başlasa da temsilcimiz rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi. Pota altından Bryant Dunston ile sayılar bulmaya devam eden son şampiyon rakibini 109-77 mağlup etti.

Seyircisi önünde 34 atışta 22 üç sayı isabeti bulan Anadolu Efes, organizasyon tarihinde bir maçta en çok üçlük atan takım oldu.

Bu sonuçla koronavirüs vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, 25 karşılaşmada 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşadı. Efes, Maccabi ile oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı.

Gecede Vasilije Micic 20 sayı 10 asist, Adrien Moerman 17, Shane Larkin 16 sayıyla oynadı. İsrail temsilcisinde ise Scottie Wilbekin 17, Ante Zizic 14 sayı üretti.

ANADOLU EFES EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 109-77

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 109-77

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