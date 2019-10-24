Efes Real Madrid'i darmadağın etti!

Basketbolda THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 76-60 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 3. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 2. mağlubiyetini yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, ayrıca Real Madrid karşısında 7 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmanın başında Rudy Fernandez ve Randolph ile 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Real Madrid, 3. dakikayı 9-0 önde geçti. Moladan sonra yaptığı etkili savunma ile eflatun-beyazlı takımı hataya zorlayan Anadolu Efes, Larkin, Singleton, Dunston ve Micic'in kazandırdığı basketlerle 13-2'lik seri yakaladı ve 8. dakikada skor üstünlüğünü elde etti: 13-11. İki takımın sayı üretmekte zorlandığı kalan bölümde Beaubois ile bir basket daha bulan Anadolu Efes, ilk periyodu 15-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde taraflar sayı üretmekte zorlandı. Real Madrid'in Deck, Carroll ve Llull ile kaydettiği basketlere Singleton, Anderson ve Beaubois ile cevap veren Anadolu Efes, 15. dakikayı 22-18 üstün geçti. Anadolu Efes'in faul hakkının dolmasını iyi değerlendiren ve dış atışlardan Llull ve Deck ile isabetler bulan İspanya temsilcisi, 19. dakikada öne geçti: 27-29. Anadolu Efes'in Simon ile bulduğu baskete periyodun son saniyesinde Deck'in pota altından kaydettiği sayılarla cevap veren Real Madrid, soyunma odasına 31-29 üstün gitti.