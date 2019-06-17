Anadolu Efes 86 - 76 Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe Beko: 76
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Serdar Ünal
Anadolu Efes: Larkin 12, Doğuş 2, Sertaç 3 , Moerman 26, Buğrahan, Micic 9, Dunston 19, Krunoslav Simon 15
Fenerbahçe Beko: Melli 4, Melih 12, Kalinic 8, Sloukas 22, Guduric 9, Sinan 2, Ali Muhammed 15, Ahmet 2, Datome 2
1. periyot: 27-20 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 39-37 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 66-47 (Anadolu Efes lehine)
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Beko taraftarlarının Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepkisi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinin 5. maçında da sürdü. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 2-2 eşitliğin bulunduğu serinin 5. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de yaşanan gerginlik, bu karşılaşmada da devam etti. Ergin Ataman'ın salona girmesiyle Fenerbahçe Beko taraftarları, tecrübeli başantrenör aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu. Bunun üzerine istenmeyen olayların sona erdirilmesi için anons yapıldı.
TEK DEĞİŞİKLİK EFES'TE
Final serisinin 4. maçının kadrosuna göre tek değişikliği Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman yaptı. Ataman, yabancı oyuncu kuralından dolayı Brock Motum, Rodrigue Beaubois, James Anderson ve Tibor Pleiss'i kadroya almadı. Tecrübeli başantrenör, serinin dördüncü maçında kadroda olmayan Krunoslav Simon'a şans verdi. Ataman, o karşılaşmada forma giyen Beaubois'ya kadroda yer vermedi. Sakatlıklardan dolayı sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe Beko ise aynı kadroyla mücadele etti.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin 5. maçına iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi Anadolu Efes taraftarları için satışa sunulan biletler bir gün öncesinden tükenirken, Fenerbahçe Beko taraftarları da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin kişi tribünden izledi.
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