Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği konuşulan deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının gündemlerinde olmadığını belirten Özbek, Buruk'a olan güvenini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, üst üste beşinci şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilerleyen Okan Buruk'un zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Özbek, teknik direktörleriyle ilgili düşüncesinin değişmediğini vurgulayarak, “Benim Okan Buruk konusunda görüşüm çok net ve bellidir. Beraber geldik, beraber gideriz! Bu fikrimde hiçbir esneme veya değişiklik olmadı. Galatasaray Genel Kurulunun bize verdiği yetki süresi Mayıs 2028’de doluyor. Görev sürem boyunca da teknik direktörümüz Okan Buruk’tur!” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİNDEKİ GİZLİ DETAY

Dursun Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili kamuoyunda fazla bilinmeyen bir ayrıntıyı da paylaştı. Deneyimli teknik adamın kontratında bir yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğunu açıklayan Özbek, sezon sonunda devam kararı alınması halinde yeni bir sözleşme sürecine ihtiyaç duyulmayacağını belirtti.

Başkan Özbek, konuyla ilgili olarak, “Kaldı ki bu sözleşme konusunda bilinmeyen bir nokta var. Okan Hoca ile yaptığımız sözleşmede +1 yıl opsiyon maddesi var. Kısacası sezon bittiğinde taraflar ‘devam’ kararı aldığında Okan Hoca’nın doğrudan devam etmesini sağlayacak bir sözleşme maddesi bulunuyor” dedi.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA KAPIYI KAPATTI

Galatasaray'da son dönemde yaşanan istifaların ardından gündeme gelen erken seçim tartışmalarına da değinen Dursun Özbek, yönetim olarak böyle bir planlarının bulunmadığını açıkça ifade etti.

Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste dört şampiyonluğun ardından beşinci zaferin hedeflendiğini hatırlatan Özbek, sportif başarıların yanı sıra kulübün geleceğine yönelik projelere de odaklandıklarını söyledi.