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Anadolu Efes ALBA Berlin', 78-74 mağlup etti! Temsilcimiz 2 maç sonra kazandı

21.10.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 78-74 mağlup etti. Bu sonuçla son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, ikinci galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise ilk yenilgisini yaşadı. İşte detaylar...

Anadolu Efes ALBA Berlin', 78-74 mağlup etti! Temsilcimiz 2 maç sonra kazandı

THY EuroLeague 4. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında ALBA Berlin ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, salondan 78-74 galibiyetle ayrıldı.

2 maç sonra galibiyet alan Anadolu Efes, galibiyet sayısını da 2'ye çıkardı. ALBA Berlin ise ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı.

Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin iş birliğiyle 9. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Pınar Deniz oldu. Deniz, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

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