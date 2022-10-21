Anadolu Efes ALBA Berlin', 78-74 mağlup etti! Temsilcimiz 2 maç sonra kazandı

THY EuroLeague 4. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında ALBA Berlin ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, salondan 78-74 galibiyetle ayrıldı.

2 maç sonra galibiyet alan Anadolu Efes, galibiyet sayısını da 2'ye çıkardı. ALBA Berlin ise ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı.

Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin iş birliğiyle 9. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Pınar Deniz oldu. Deniz, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.



