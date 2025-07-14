Anadolu Efes, Alman basketbolcu Nick Weiler-Babb'ı kadrosuna kattı!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Alman oyuncu Nick Weiler-Babb'ı transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Alman oyuncu Nick Weiler-Babb ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.

"YILIN SAVUNMACISI"

2023-2024 sezonunda Bayern Münih ile Alman Ligi şampiyonluğu, 2023 ve 2024 yıllarında da Almanya Kupası sevinci yaşayan 29 yaşındaki basketbolcu, Avrupa Ligi'nde geçen sezon "Yılın Savunmacısı" ödülünün sahibi oldu.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır