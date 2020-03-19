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  4. Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman, koronavirüs nedeniyle antrenmanı iptal etti!

Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman, koronavirüs nedeniyle antrenmanı iptal etti!

BASKETBOL HABERLERİ  | 19.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugünkü idmanı iptal etti.

Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman, koronavirüs nedeniyle antrenmanı iptal etti!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugünkü idmanı iptal ederek oğlu Sarp ile birlikte evinin bahçesinde basketbol oynadı.
Korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’nın birçok ülkesinde spor organizasyonları ertelenirken, Anadolu Efes de bugün antrenmanını iptal etti.

OĞLUYLA BASKETBOL OYNADI

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ING Basketbol Süper Ligi’nde bu hafta evindeki Bahçeşehir Koleji karşılaşması hazırlıkları için bugün Merter Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri’nde yapılması planlanan antrenmanı Başantrenör Ergin Ataman ve teknik heyeti iptal etti.
Ergin Ataman antrenmanın iptal edilmesinin ardından evinin bahçesinde oğlu Sarp Ataman ile basketbol oynadı.

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