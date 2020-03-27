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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan EuroLeague açıklaması!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 27.03.2020 18:50 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan EuroLeague açıklaması!

Koronavirüs nedeniyle ertelenen EuroLeague hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, liglerin bugünkü haliyle tescil edilmesi sportif ruha aykırı dedi.

"SPORTİF RUHA AYKIRI"

Ergin Ataman, "Liglerin, EuroLeague'in bugünkü haliyle tescil edilmesi sportif ruha aykırı. Tabii ki haziran ayına geldiğimiz zaman maçlar oynanmayacak durumdaysa bir karar verilmek zorunda kalınacak. Bugün için optimist olup ileriyi düşünmek en iyisi." dedi.

"DİYELİM Kİ ŞAMPİYON İLAN EDİLDİK..."

Ataman, "Euroleague'de sürecin izlenip mayıs ayının sonuna doğru bir karar verilmesi konusunda bir uzlaşma oldu. İstenilen, sonuna yaklaşılan büyük spor organizasyonlarının, maçlar ile sona erdirilmesi.Diyelim ki lig tescil edildi ve şampiyon ilan edildik. Final heyecanını yaşamayınca, kupayı doyasıya kaldıramayınca veya kaybederseniz üzülmeyince bunun bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

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