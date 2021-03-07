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Anadolu Efes bu sezon ilk kez yenildi!

07.03.2021 18:37 | Son Güncelleme:
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Anadolu Efes bu sezon ilk kez yenildi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, evinde konuk ettiği namağlup lider Anadolu Efes'e bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı: 103-85.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, sahasında Anadolu Efes'i 103-85 mağlup etti.

Anadolu Efes, ligde ilk kez yenilirken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 12'inci galibiyetini aldı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Serhat Büker, Sinem Tetik

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 5, Wright 16, Cruz 22, Kairys 10, Leissner 20, Efe Beşok, Berke Aygündüz, Ekrem Sancaklı 3, Harun Apaydın, Egemen Güven 15, Ali Tuncer 2, Macura 10

Anadolu Efes: Singleton Jr 3, Doğuş Balbay 3, Tolga Geçim 1, Buğrahan Tuncer 8, Dunston 5, Larkin 8, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 3, Dzanan Musa 18, Sertaç Şanlı 13, Pleiss 12, Anderson 7

1. Periyot: 22-24

Devre: 52-51

3. Periyot: 72-58

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Anadolu Efes
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