SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Anadolu Efes, deplasmanında kazandı

Anadolu Efes, deplasmanında kazandı

30.11.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 92-82 yendi.

Anadolu Efes, deplasmanında kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkim Spor, Anadolu Efes'i ağırladı.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes karşısında Browne ile beraberliği yakalayan Aliağa Petkimspor, Wright-Foreman ve Hamilton'un 3 sayılık basketleriyle 11-7 üstünlük kurdu. Bryant ve Petrusev'in basketleriyle tekrar öne geçen Anadolu Efes, periyodu 24-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda 12-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 17 sayıya (36-19) çıkaran Anadolu Efes, devreyi de 47-30 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında Yiğitcan, Micic ve Buğrahan'la 3 sayılık basketler bulan konuk ekip, 23. dakikada aradaki farkı 23 sayıya kadar çıkardı: 59-36. Daha sonra Wright-Foreman, Thomas ve Browne'la etkili olan ve Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen Aliağa Petkimspor, Doğukan'ın 3 sayılık basketiyle yakaladığı 17-0'lık seriyle bitime 3 dakika kala aradaki farkı 6 sayıya kadar indirdi: 53-59. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Anadolu Efes, periyodu 70-58 önde bitirdi.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 92-82 galip ayrıldı.

MAÇ DETAYLARI

Salon: ENKA

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün

Aliağa Petkimspor: Browne 21, Wright-Foreman 10, Hamilton 7, Aldridge 16, Thomas 18, Sinan Sağlam, Doğukan Şanlı 9, Erol Can Çinko, Murat Kozan 1

Anadolu Efes: Micic 13, Bryant 14, Buğrahan Tuncer 8, Yiğitcan Saybir 5, Petrusev 19, Tolga Geçim, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 9, Moerman 11, Simon 13

  1. periyot: 19-24

Devre: 30-47

  1. periyot: 58-70

5 faulle çıkan: 39.27 Aldridge (Aliağa Petkimspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birlikteliği aileler de onayladı! Birlikteliği aileler de onayladı!
PARTNER 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi
12 Dev Adam kötü başladı!12 Dev Adam kötü başladı!
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

''Morutan'ı ucuza sattım çünkü...''

''Morutan'ı ucuza sattım çünkü...''

Yıldız oyuncuyu idmana almadı, tesislere gönderdi!

Yıldız oyuncuyu idmana almadı, tesislere gönderdi!

Messi'ye tepki yağıyor! Ödülü aldığına pişman

Messi'ye tepki yağıyor! Ödülü aldığına pişman

Sergen Yalçın yerine sürpriz isim!

Sergen Yalçın yerine sürpriz isim!

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Aslan'ın yıldızı yuvadan uçuyor

Aslan'ın yıldızı yuvadan uçuyor

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Fatih Terim'e büyük ceza

Fatih Terim'e büyük ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.